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體育

港女欖名宿任大使 讚高香慧最專業

【明報專訊】香港七欖最後一年於香港大球場上演，港隊女欖名宿鄭家慈直言這項年度盛事就似派對，能夠連繫世界各地的人。她亦不忘恭喜前隊友高香慧（Natasha）在主場獲得第50頂「喼帽」，又大讚對方「是我眼中最專業的球員之一」。

港隊前隊長鄭家慈今年以大使身分出席香港七欖，她直言大球場於港欖別具意義，但也期待賽事明年移師啟德體育園，「大球場帶給我們很多美好回憶，這是一個篇章的完結，但賽事要不斷蛻變，就要搬到能容納更多人的啟德」。現年39歲的她笑言，香港七欖在疫後復辦一屆對自己最特別，「我可以帶當時兩歲的兒子入場，跟他踏入這個對我很重要的大球場，感受很深」。

鄭家慈與高香慧並肩作戰多年，她對後者第50次代表港隊參賽感高興，「我看着Natasha長大，除了一起打球，場外也是好朋友。她十分努力，才有辦法留在球場如此長時間，她是我眼中最專業的球員之一，也是個不斷尋求進步的人」。鄭家慈亦恭喜港女欖今日旗開得勝，「Natasha今（昨）以隊長身分帶領港隊出賽，我希望她永遠記住這份喜悅」。

空手道前港將李振豪撐姚錦成

另外，前香港空手道隊代表李振豪昨亦跟一班港隊教練及運動員入場，他笑稱為團隊建立活動，並為港隊好友姚錦成打氣。

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