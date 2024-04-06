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體育

大球場七欖告別戰 港隊雌雄齊響勝鼓 賀50次上陣 高香慧獲贈紀念球衣

【明報專訊】在香港大球場最後一屆的香港國際七人欖球賽昨起開鑼，首日入場總人數達30,426人。香港男、女子七人欖球隊在「Melrose銀劍賽」首戰皆擊敗中國隊，在賽事取得開門紅。當中香港女欖憑莊嘉欣、隊長高香慧（Natasha）及巴達莎米奇拉先後達陣，領軍以19：12勝出，第50次代表港隊上陣的高香慧賽後更獲贈印上「50」的特別版球衣，她不諱這是生涯最高興的時刻之一。

文：許嘉明、圖：朱安妮

香港七欖共4萬張門票經已售罄，在昨日傍晚開始的港隊賽事亦有近七成入座率。香港女欖在銀劍賽頭場面對中國隊，雙方在初段爭持不下，港隊在主場觀眾的打氣聲下多次化解敵軍攻勢。港隊在上半場尚餘約一分半鐘時，「小飛俠」莊嘉欣接應藍嘉敏的傳球，於中路長驅直進飛身達陣，為港隊先開紀錄。港隊隨後再有巴達莎米奇拉在混戰中建功，加上兩個附加罰球全入，領軍拉開至14：0。不過，中國隊在補時階段有徐曉燕在右路突破，追至5：14完半場。港隊易邊後持續優勢，隊長高香慧戰至4分半鐘再下一城，將優勢擴大至19：5。即使中國隊末段有康成天在一次「鬥牛」後成功突圍，追至12：19完場。

全場球迷在港隊獲勝後，即時歡呼拍掌送上祝賀，得分功臣之一的高香慧難掩興奮，直言在主場達陣的感覺十分美妙，「能在親友和球迷面前慶祝我第50次代表港隊上陣，這是我會好好記住的時刻。我在出場起就聽到球迷不斷打氣，港隊也在今（昨）日交出好表現，感覺實在太好了」。香港女欖在今日的銀劍賽將於下午2時09分遇上泰國隊，高香慧期望可逐場爭勝，「我們專注自身，希望打好基本功，享受比賽和這裏的氣氛」。

蔡紀駿兩達陣 港男隊挫中國

至於香港男欖在銀劍賽首戰面對自2012年起首度到訪大球場的中國男隊，有蔡紀駿梅開二度，加上薩耶斯再建一功，以19：17旗開得勝，今午3時11分將鬥日本隊。杭州亞運冠軍班底的蔡紀駿在賽後直言中國隊具威脅，但主場球迷的打氣聲成港隊爭勝動力，「我們喜歡遇上考驗，雙方也了解彼此，能夠在主場擊敗他們感覺不錯」。

澳洲先挫斐濟後負法國 新西蘭男女隊兩連勝

世巡賽方面，身處男子A組的澳洲隊有15人欖球名將米高賀柏（Michael Hooper）在七欖「地標」上陣，對斐濟隊時後備上陣並助球隊以12：0勝出，但「袋鼠國」在壓軸戰以14：19反負予法國隊。衛冕的新西蘭男、女隊在首兩仗均輕取對手。

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