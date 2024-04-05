足壇快遞：邁阿密中北冠反負蒙特雷

紫百合意盃4強先挫阿軍

費倫天拿在昨晨上演的意大利盃4強首回合，於主場藉中場文拿高拉攻入唯一入球，領「紫百合」先勝1：0，令球隊繼去年9月意甲首循環贏3：2後再在主場挫阿特蘭大。力爭自2001年再奪意盃的費倫天拿，將於本月25日的次回合作客再戰阿軍。

魯比奧斯涉貪遭扣查

西班牙前足總主席魯比奧斯因去年涉強吻女足球員珍妮花靴莫素事件後下台，他日前在馬德里機場再遭西班牙警方扣留，並須就涉嫌貪污的指控接受問話。魯比奧斯涉在任西足總主席時，在商業交易中有貪污及財務違規行為受查。另外，西班牙足總宣布將於下月初選出新主席。

克國球迷與警爆衝突

克羅地亞球壇昨發生暴力事件，事緣該國勁旅薩格勒布戴拿模在克羅地亞盃4強作客以1：0勝夏德，賽後有大批主隊球迷衝入場，並試圖襲擊客隊球員及球迷，騷亂更蔓延至球場外的街道，並有人向警員掟石，當地警方表示事件中有50人被捕，並令至少3名警員受傷送院。