明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

藥廠續追三冠好夢 德國盃4強大勝杜軍 決戰乙組凱沙羅頓

【明報專訊】今季不論在德國及歐洲賽場皆順風順水的利華古遜，距離達成「三冠王」夢幻賽季的目標又踏前一大步。球隊昨晨於德國盃4強在主場以4：0大勝德乙的杜塞爾多夫，史上第5次殺入德國盃決賽，下月底將與另一支德乙代表凱沙羅頓爭霸。

「藥廠」昨仗得以4球大捷，大熟大勇的20歲進攻中場科利安華迪斯當屬頭號功臣。隊友謝利美費林邦上半場7分鐘禁區內抽射得手先開紀錄後，就輪到科利安華迪斯開展其兩入球、1助攻的「個人秀」，包括上半場20分鐘由後場策動反擊，送出妙傳予左路隊友艾迪里殺入禁區再下一城、完半場前把握對方門將失誤近射建功，以及下半場60分鐘藉極刑梅開二度，最終助利華古遜將今季各項賽事不敗紀錄增至連續40場，同時追平2001／02年球季締造的球會史上贏波最多場次（35勝）紀錄。

華迪斯兩射一傳居功 避談今夏去向

打破足足31年的錦標荒在望，難怪贏波功臣華迪斯明言值得好好慶祝，「非常好的賽果，能夠與大家一起躋身決賽，和興奮的球迷一起狂歡，實在是難能可貴的一刻」。不過當記者問及其季後去向時，有傳已成曼城、利物浦及皇家馬德里等豪門今夏收購目標首選，而且身價高達1億歐元（約8.5億港元）的華迪斯避而不談，未有進一步回應。

另一方面，早前已確認來季將繼續擔任利華古遜主帥一職的沙比艾朗素，賽後則表示一切得來不易，他表示：「由去年7月我和一班新球員開始作賽，來到此時此刻終於打入德國盃最後階段，真是一段漫長的旅程。以一場盃賽決賽作為球季收尾，對球員而言相當重要。」

德甲再勝3仗即提早封王

鎖定德國盃決賽資格後，「藥廠」在德甲遙遙領前次席的拜仁慕尼黑13分，最後7輪只須取得3勝即可封王。至於歐霸盃8強惡鬥英超代表韋斯咸的首回合賽事，則將在下周五凌晨上演。

上 / 下一篇新聞