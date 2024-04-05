藥廠續追三冠好夢 德國盃4強大勝杜軍 決戰乙組凱沙羅頓

「藥廠」昨仗得以4球大捷，大熟大勇的20歲進攻中場科利安華迪斯當屬頭號功臣。隊友謝利美費林邦上半場7分鐘禁區內抽射得手先開紀錄後，就輪到科利安華迪斯開展其兩入球、1助攻的「個人秀」，包括上半場20分鐘由後場策動反擊，送出妙傳予左路隊友艾迪里殺入禁區再下一城、完半場前把握對方門將失誤近射建功，以及下半場60分鐘藉極刑梅開二度，最終助利華古遜將今季各項賽事不敗紀錄增至連續40場，同時追平2001／02年球季締造的球會史上贏波最多場次（35勝）紀錄。

華迪斯兩射一傳居功 避談今夏去向

打破足足31年的錦標荒在望，難怪贏波功臣華迪斯明言值得好好慶祝，「非常好的賽果，能夠與大家一起躋身決賽，和興奮的球迷一起狂歡，實在是難能可貴的一刻」。不過當記者問及其季後去向時，有傳已成曼城、利物浦及皇家馬德里等豪門今夏收購目標首選，而且身價高達1億歐元（約8.5億港元）的華迪斯避而不談，未有進一步回應。

另一方面，早前已確認來季將繼續擔任利華古遜主帥一職的沙比艾朗素，賽後則表示一切得來不易，他表示：「由去年7月我和一班新球員開始作賽，來到此時此刻終於打入德國盃最後階段，真是一段漫長的旅程。以一場盃賽決賽作為球季收尾，對球員而言相當重要。」

德甲再勝3仗即提早封王

鎖定德國盃決賽資格後，「藥廠」在德甲遙遙領前次席的拜仁慕尼黑13分，最後7輪只須取得3勝即可封王。至於歐霸盃8強惡鬥英超代表韋斯咸的首回合賽事，則將在下周五凌晨上演。