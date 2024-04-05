七欖開打 4萬票售罄 港隊銀劍賽今鬥國家隊

一連3日香港國際七人欖球賽今早於香港大球場揭幕，賽會昨宣布4萬張賽事門票售罄，勢迎疫情過後首次全場爆滿。來自世界各地的球迷，除了欣賞世界七人欖球系列賽外，亦可觀看新增設的銀劍賽，而香港男、女子隊將於首日與國家隊碰頭。

在首日銀劍賽中，東道主港隊將於晚上6時22分的女子組賽事打頭陣，硬撼今季兩站挑戰者系列賽奪冠的中國隊，隊長高香慧亦會獲得第50頂「喼帽」寫下里程碑。本地人氣女團Lolly Talk、「小巨肺」譚芷昀（Celine）等嘉賓在緊接的開幕表演登場，香港男欖則於晚上7時24分對上自2012年以來首次重返大球場的中國男隊，港隊日前在體院分別友賽日本及新西蘭隊，為賽事做好準備。

阿根廷男隊強勢撼新西蘭

澳新女隊旗鼓相當

世界七人欖球系列賽方面，阿根廷隊在今季5個分站中，已連奪南非開普敦、澳洲珀斯、加拿大溫哥華3站冠軍，亦闖進迪拜首站的決賽，在男子組總成績以90分高居榜首。這支南美洲勁旅被編入B組，首日將與美國及衛冕的新西蘭隊交手。

澳洲及新西蘭隊在女子組的總成績勢均力敵，各贏得兩個分站冠軍，「袋鼠國」暫以90分位列榜首，新西蘭隊則以86分緊隨其後。衛冕的新西蘭隊在A組首日分組賽中，先與美國及巴西隊碰頭；B組的澳洲隊則鬥斐濟及愛爾蘭隊。