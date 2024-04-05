阿仙奴曼城輪換齊報捷 主場分挫盧頓維拉 路維回勇科頓戴帽

阿迪達是役派遣伊美路維今季第3次聯賽擔正，伙拍隊長馬田奧迪加特，以及自從去年8月後首度正選的湯馬士柏迪坐鎮中場；前線則在布卡約沙卡因傷避戰下，由雷斯尼爾遜今季首度掛帥，聯同夏維斯及李安度杜沙特攻堅。

阿迪達讚路維湯馬士添陣容選擇

甫開賽已控制形勢的阿仙奴，於24分鐘由奧迪加特接應夏維斯的傳送妙射得手先開紀錄。及至44分鐘，伊美路維在左路殺入禁區窄角度面對敵軍門將後，傳中予空門的雷斯尼爾遜，此時盧頓的日本國腳後衛橋岡大樹情急下「擺烏龍」，最終兵工廠下半場未添紀錄下，以兩球淨勝盧頓，各賽事近3仗保持不失球，在聯賽榜以30戰得68分，在利物浦今晨迎戰錫菲聯前暫返榜首，亦是今季英超第17次出現榜首更替。

賽後阿迪達大讚此仗獲膺全場最佳球員的伊美路維，「很高興他能有如此上佳的發揮，他與湯馬士同因傷休息過不少時間，但操練時他們已充分表現出我期望的水平，此仗也證明了二人可以踢得更多，這亦讓我們的常規陣容有更多選擇，這是爭冠球隊必要的元素」。

至於曼城昨仗收起射手艾寧夏蘭特及中場大腦奇雲迪布尼下，先於11分鐘由中場洛迪卡斯簡迪殺入禁區，接應謝利美杜古的右路傳中近門射入開紀錄。客軍阿士東維拉是役雖有首席射手奧尼屈堅斯因傷缺陣，但頂替其掛帥的祖漢杜蘭於20分鐘藉反擊在左路窄角度射入扳平。

哥帥認因賽程密予夏蘭特迪布尼輪休

不過，全場佔據主導的「藍月」，分別於46、62及69分鐘由是役串演進攻中場的菲爾科頓「連中三元」，個人歷來第3次在英超「戴帽」，助球隊在主場以4：1大破維拉，報回首循環一敗之仇，各賽事連續24場不敗，賽後以30戰得67分續排季席。

賽後曼城主帥哥迪奧拿回應收起兩大主將時表示：「你可以看到這可怕的賽程，踢畢此仗後，我們周六便要作客水晶宮，下周中更要出戰歐聯8強首回合，我有責任作出適當輪換。」而他又盛讚科頓表現愈見成熟，「是役他在中路展示了自己的入球能力，他絕對是一名足球天才」。