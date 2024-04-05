阿仙奴曼城輪換齊報捷 主場分挫盧頓維拉 路維回勇科頓戴帽

【明報專訊】英超爭標雙雄阿仙奴及曼城昨晨於聯賽周中快車分途在主場全取三分，其中「兵工廠」以2：0輕取護級分子盧頓，主帥阿迪達大讚是役鮮有獲任正選的伊美路維及湯馬士柏迪表現稱職，並形容「這是爭冠球隊必要的元素」；至於「藍月」則憑菲爾科頓大演帽子戲法，以4：1大勝阿士東維拉，以1分緊隨阿仙奴續爭衛冕。
阿迪達是役派遣伊美路維今季第3次聯賽擔正，伙拍隊長馬田奧迪加特，以及自從去年8月後首度正選的湯馬士柏迪坐鎮中場；前線則在布卡約沙卡因傷避戰下，由雷斯尼爾遜今季首度掛帥，聯同夏維斯及李安度杜沙特攻堅。
阿迪達讚路維湯馬士添陣容選擇
甫開賽已控制形勢的阿仙奴，於24分鐘由奧迪加特接應夏維斯的傳送妙射得手先開紀錄。及至44分鐘，伊美路維在左路殺入禁區窄角度面對敵軍門將後，傳中予空門的雷斯尼爾遜，此時盧頓的日本國腳後衛橋岡大樹情急下「擺烏龍」，最終兵工廠下半場未添紀錄下，以兩球淨勝盧頓，各賽事近3仗保持不失球，在聯賽榜以30戰得68分，在利物浦今晨迎戰錫菲聯前暫返榜首，亦是今季英超第17次出現榜首更替。
賽後阿迪達大讚此仗獲膺全場最佳球員的伊美路維，「很高興他能有如此上佳的發揮，他與湯馬士同因傷休息過不少時間，但操練時他們已充分表現出我期望的水平，此仗也證明了二人可以踢得更多，這亦讓我們的常規陣容有更多選擇，這是爭冠球隊必要的元素」。
至於曼城昨仗收起射手艾寧夏蘭特及中場大腦奇雲迪布尼下，先於11分鐘由中場洛迪卡斯簡迪殺入禁區，接應謝利美杜古的右路傳中近門射入開紀錄。客軍阿士東維拉是役雖有首席射手奧尼屈堅斯因傷缺陣，但頂替其掛帥的祖漢杜蘭於20分鐘藉反擊在左路窄角度射入扳平。
哥帥認因賽程密予夏蘭特迪布尼輪休
不過，全場佔據主導的「藍月」，分別於46、62及69分鐘由是役串演進攻中場的菲爾科頓「連中三元」，個人歷來第3次在英超「戴帽」，助球隊在主場以4：1大破維拉，報回首循環一敗之仇，各賽事連續24場不敗，賽後以30戰得67分續排季席。
賽後曼城主帥哥迪奧拿回應收起兩大主將時表示：「你可以看到這可怕的賽程，踢畢此仗後，我們周六便要作客水晶宮，下周中更要出戰歐聯8強首回合，我有責任作出適當輪換。」而他又盛讚科頓表現愈見成熟，「是役他在中路展示了自己的入球能力，他絕對是一名足球天才」。