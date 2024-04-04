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體育

利物浦迎榜尾錫菲聯 雲迪積克怕道別高普

【明報專訊】利物浦vs.錫菲聯 now623台 明晨02：30直播

利物浦爭取第2個英超冠軍，明晨主場迎擊榜尾的錫菲聯不容有失。隊長華基爾雲迪積克昨承認，為領隊高普今季結束後離隊依依不捨，並對那快將來臨的離情別緒感到害怕。

高普於2015年10月執教至今為利物浦帶來9個錦標，他在今年1月尾突然宣布季尾離隊，令球壇震驚，荷蘭隊中堅華基爾雲迪積克說：「這對我是十分困難的事情。我是非常情緒化的人，不喜歡與人道別。我是隊長，從某種意義上說，這將是可怕的，你可能必須代表球隊說一些話，我為此會感到害怕。」惟他堅稱只要今季能贏得一些冠軍，面對與高普分離會輕鬆一點。

傳接棒教紅軍 迪沙比向白禮頓表忠

盛傳取代高普領軍的候選人白禮頓領隊迪沙比昨向「海鷗」表忠；大熱門士砵亭教頭魯賓艾摩廉則對將被副手取代的報道感困擾。他昨在葡萄牙盃4強次回合領軍作客打和宿敵賓菲加2：2，兩回合計贏4：3闖入決賽。

另外，愛華頓憑前鋒卡維特利雲完場前射入12碼，作客以1：1逼和紐卡素，自去年12月中已連續13場英超不勝，賽後30戰26分排16名，而主場以3：1勝富咸的諾定咸森林則以25分隨後，般尼主場與狼隊各一言和後以19分續排尾二。

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