褪色車曼難兄難弟 紅魔再鬧中堅荒 門戶大開雪上加霜

車路士vs.曼聯 now611/621台 明晨03：15直播

曼聯上仗英超作客完場前被賓福特逼和1：1，且全場被攻門多達31次，令領隊坦夏格領軍再受批評。紅魔今季最大問題為被攻門次數過多，至今29場英超已被攻門多達498次，為20隊英超第4多，僅次於錫菲聯、盧頓及韋斯咸，次數甚至比阿仙奴與曼城合計更多（截至昨日兩隊被攻門次數各為232次）。此外，曼聯賽前再收壞消息，據報剛復出的中堅利辛度馬天尼斯近日操練再告受傷，連同對賓福特傷出的域陀連迪路夫均要休戰1個月，令紅魔只餘哈利馬古尼、華拉尼及小將甘華拿這3名中堅。

至於對賓福特後備入替10分鐘射入加盟後首個入球的美臣蒙特，將首次重返史丹福橋球場倒戈。這名25歲英格蘭隊中場今季以5500萬鎊（約5.4億港元）由車路士轉投曼聯後已兩度受傷，包括小腿傷患養傷近4個月才於上月中復出，在紅魔兵源短缺下，有機會再做後備奇兵。

另邊廂，車路士於夏季轉會窗最後一刻以4000萬鎊（約4億港元）簽入高爾彭馬，這名21歲曼城青訓迅即填補蒙特離開「藍戰士」後的空缺，今季在各賽事上陣38場入18球交出12次助攻，成為球隊首席射手，大有機會當選今季英超最佳年輕球員；他去年11月底起更開始入選英格蘭大國腳，間接搶走蒙特在國家隊的位置。《電訊報》報道，車路士有意向彭馬加薪至8萬鎊周薪。

熱刺遭韋斯咸逼和 無緣升前四

此外，熱刺昨英超作客韋斯咸，縱有比蘭莊臣5分鐘門前先開紀錄，但19分鐘被主隊中堅葛特蘇馬角球頂入扳平，終踢成1：1，近3場聯賽兩度失分，賽後30戰57分續排第5，錯失反超阿士東維拉升上第4的機會，最後8輪還要主場對曼城和阿仙奴，以及作客利物浦。熱刺昨仗控球率高達68%，但13次攻門僅4次中龍，領隊普斯迪高路賽後笑言，若有遊戲機手掣就可隨時控制球員走位，暗示對麾下表現有微言。