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體育
2024年4月4日星期四
港七欖女隊長 抗哮喘邁50戰里程 11年全職生涯歷高低 高香慧動力源自愛與友誼
各路大軍訪大球場造勢 李卡度盼與女團嘉賓互動
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C朗連續兩場戴帽 艾納斯8球贈艾伯哈
體壇快訊：港足年底高雄戰東亞外
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【明報專訊】（請看附圖）
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