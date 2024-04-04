陳俊樂絕殺 傑志菁英盃4強氣走大埔 恩查認欲完季後離隊 「想開始多考慮家庭」

盧卡斯倒戈先拔頭籌 16歲石皓心救極刑

傑志昨仗派出16歲小將石皓心把關，大埔亦起用20歲門將林志基，並盡遣6名巴西外援，開賽6分鐘這支區隊便由倒戈的盧卡斯先開紀錄。傑志於32分鐘由鄭展龍勁射扳平，並於補時2分鐘由米基爾射入12碼，但反超前僅5分鐘，被大埔前鋒馬卡雷拿左路切射近柱掛網，半場踢成2：2。

傑志61分鐘由祖連奴建功再領先，大埔於84分鐘獲得12碼，盧卡斯操刀被石皓心撲出不遠後補射得手，個人梅開二度。不過傑志於完場最後角球攻勢由陳俊樂門前頂入絕殺4：3，晉身決賽後，將鬥下周三晚冠忠南區對標準流浪之勝方。

年僅16歲的石皓心於76分鐘飛身撲出盧卡斯的罰球再中楣，之後再救出對方的12碼。他透露賽前獲門將教練郭劍橋提供對方10至11段過去操刀片段，故很清楚其路數，又稱很開心可首為傑志在淘汰賽上陣，「這仗有助我考慮將來職業路向」。

昨為傑志正選上陣的奧地利前國腳恩查，最近盛傳完季有意離隊，他賽後確認此事，「我很喜歡這間球會、很專業，但養了14年的愛犬上周離世，令我和家人都很感觸，加上經過18年職業生涯，也想開始多考慮家庭」。他強調至今仍未跟傑志高層傾談未來，完季前會專注為球會爭標。