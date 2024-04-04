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體育

各路大軍訪大球場造勢 李卡度盼與女團嘉賓互動

【明報專訊】香港國際七人欖球賽明日於香港大球場揭幕，賽會昨安排各隊隊長，以及香港男、女子七人欖球隊在球場合照宣傳。港隊華將李卡度透露隊友房傑鋒為本地女團Lolly Talk的粉絲，笑言期望於首日賽事獲該團打氣。

揭房傑鋒為Lolly Talk粉絲

港隊傳接鋒李卡度去年因傷無緣香港七欖，對於今年趕上大球場的「告別戰」，他坦承感到幸運，並稱港隊近兩日先後友賽日本和新西蘭隊，為賽事做好準備。李卡度更透露隊友房傑鋒為Lolly Talk的粉絲，該本地女團在首日表演過後，香港男欖便會緊接出場於銀劍賽對上中國隊。李卡度笑言：「希望我們會在球員通道遇上，Lolly Talk會跟我們擊掌打氣。」至於房傑鋒則自稱愛聽Lolly Talk的歌曲，尤其《三分甜》及《七姊妹星團》。

斐濟隊長：未在港奪冠非球隊一員

世巡賽方面，男、女子隊各12隊亦會在首日賽事登場，當中曾於香港七欖19次封王的斐濟男隊，則期望成為在大球場最後一支奪冠球隊。隊長華古雲納比利（Josua Vakurunabili）為四冠功臣，他笑言香港就像另一個家，「這裏的天氣跟斐濟相似，亦有很多人支持我們，己隊有些人將在香港『地標』上陣，我們會告訴他：『若未試過在香港奪冠，你就不算是斐濟隊一員』」。

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