港七欖女隊長 抗哮喘邁50戰里程 11年全職生涯歷高低 高香慧動力源自愛與友誼

文：許嘉明

圖：鄧家烜

高香慧從小接觸田徑、體操、投球等運動，直至15歲在沙田學院初次打欖球，便成為其人生的轉捩點，「在高中考試期間，我放棄其他運動，只堅持打欖球」。她2010年加入港隊時，欖球仍未成為香港體育學院的精英項目，但欠缺資源未有令她卻步，「這是我的興趣，對欖球的愛就是不斷推動我前進的動力，因為我熱愛這項運動和我的隊友」。

當欖球2013年成為體院精英項目，與高香慧一同成為首批全職運動員的師姐陳朗詩、華蓮絲、鄭家慈等早已退役，跟她同於1992年出生的藍嘉敏及李念殷仍為球隊中流砥柱。對於自己能夠在主場獲第50頂「喼帽」，Natasha不諱言感到榮幸，「能在大球場慶祝我50次代表港隊，這是個非常特別的時刻。我們不常有機會在親友和球迷面前比賽，而大球場一直氣氛熾熱，大家都會支持港隊」。

場上與疾病搏鬥 嘆無力拼盡掙扎

Natasha自小學起患有哮喘，直至現時仍需用藥控制病情，也試過比賽期間需要使用氣管舒張劑，但因為對欖球的熱愛，以及對隊友和球隊的承擔，她決意迎難而上克服一切不適，盡可能挑戰極限。她說：「諷刺的是，我患有運動誘發的哮喘，在整個職業生涯中，我必須與之鬥爭。與哮喘戰鬥非常困難，因為當你真的想全力以赴時，有時卻因為身體狀况做不到，這絕對是我作為運動員最艱難、最掙扎的時刻，因為這讓我有所限制。所幸我得到管理層的支持，找到一個能盡我所能去打欖球的方式。」常言道運動改變人生，高香慧稱欖球令自己變得健康，「如果我沒打欖球，我的處境會更糟，現時我知道自己的極限，這一點非常重要」。

在50次代表港隊的賽事中，高香慧曾在2017年的女子15人欖球世界盃為港隊取得歷來首個達陣，多年來達到不少里程碑。現年31歲的她說，去年在主場首戰世巡賽及於杭州亞運歷史性摘銅，實屬最難忘的回憶。經歷頭3屆亞運失利，港隊去年在亞運展現前仆後繼的決心，在銅牌戰除了莊嘉欣率先達陣，亦有高香慧救下險球，終以7：5力挫泰國隊，歷史性踏上頒獎台。

杭州亞運奮救險球換銅牌 重提仍泛淚

相隔半年，相關片段仍深深印在高香慧的腦海中，但她想說的不是自己在達陣線前用腳尖救球一刻有多驚險，而是隊友當時如何奮不顧身地防守，憶起這些畫面時她亦眼泛淚光，「我很記得（藍）嘉敏拚命回防，她追得很辛苦，我必須竭盡所能去幫她。是嘉敏令我有動力和信心攔下對方，我們全隊懷着信任，為彼此而戰」。

高香慧1992年在美國出生，翌年隨家人移居香港，至加入港隊後才由繼父幫忙取中文名字，她說：「我在香港成長，過去30年扎根於此，香港永遠是我的家。」她亦期望自己及一班隊友可以鼓勵年輕一代投身這項運動，「我們現時有機會跟男隊一起出戰國際賽，希望別人看到我們的比賽後受到啟發。歸根結柢，能以自己喜歡做的事情為事業真的很特別」。