體壇快訊：傑志大埔今爭入菁英盃決賽

利華德盃4強迎乙組杜軍

德甲一哥利華古遜明晨在德國盃4強主場迎戰德乙的杜塞爾多夫，爭取將今季各賽事連續不敗改寫為40場。法國足總盃4強則上演巴黎聖日耳門對客軍雷恩，主隊前鋒基利安麥巴比暫以7球領前射手榜，他上場法甲挫馬賽疑不滿被調離場，逕自返回更衣室，是役掛帥成疑。

馬體會挫黃潛升第4

馬德里體育會昨在西甲憑韋素及後備上陣的沙奧尼古斯在9和87分鐘建功，作客以2：1挫一度於50分鐘扳平的維拉利爾，結束聯賽兩連敗頹勢，賽後30戰得58分，以兩分反壓日前作客不敵榜首皇家馬德里的畢爾包升上第4，而「黃色潛艇」則以38分排第10。

理大取錄13名港將

香港理工大學昨宣布今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄13名本地體壇健將，將於2024/25學年入讀課程，包括曾出戰杭州亞運及亞洲盃的港足翼鋒潘沛軒，將入讀英文及應用語言學文學士；去年亞洲青少年壁球團體賽女子團體銀牌得主梁加萱，則將入讀物理治療學理學士。

港協與Collinson簽合作協議

港協暨奧委會昨與營運商Collinson簽訂合作協議，成為中國香港代表團在巴黎奧運的官方機場貴賓室合作伙伴，將為港協轄下體育總會的運動員免費提供一年電子會籍，每個會籍可免費使用4次機場相關貴賓室和旅遊體驗。

傅家俊世界賽外碰絲莉柏龐

下周一在英國開賽的桌球世界賽外圍賽抽籤日前出爐，港隊名將傅家俊的首圈對手是應屆女子世界冠軍的泰籍好手絲莉柏龐，若晉級次圈，將碰前世界冠軍的愛爾蘭籍名將杜靴迪；另外兩名港將張家瑋及李俊威，將分別遇上來自蘇格蘭和威爾斯的梅爾及柏吉特。