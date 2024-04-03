曼城迎維拉求反彈 今季遇強變弱 阿仙奴挫盧頓即返榜首

曼城日前在主場與阿仙奴言和，賽後在英超分列季、次席，分別落後榜首利物浦3及兩分，尚餘9輪比賽下，爭標形勢仍然緊湊。過去3季聯賽盟主曼城今季表現下滑，最明顯的地方莫過於跟前四對手交鋒成績處下風，包括兩碰利物浦均言和，戰阿仙奴僅1和1負，而且在開季前的社區盾與「兵工廠」和波後，終以互射12碼飲恨；至於首循環作客阿士東維拉亦告敗走，明晨在主場再鬥這支緊隨其後的「黑馬」，心理影響或成失分因素。

維拉屈堅斯因傷缺陣

然而，曼城後衛文路爾艾簡治說：「仍有9場比賽，己隊目標是全取27分，且看最後冠軍誰屬？」其隊友後衛尼敦阿基上仗傷出，此役勢難披甲，另一守將基爾獲加將續因傷避戰，進攻重責則續落在艾寧夏蘭特及菲爾科頓身上。維拉除有中場約翰麥甘尼停賽外，今季英超已入16球和交出10次助攻的前鋒奧尼屈堅斯和中場積及藍斯昨也證實因傷缺陣，料上周在國際賽代表比利時隊作客打和英格蘭隊獨取兩球的中場泰利文斯，將成曼城防線心腹大患。

馬天尼利勢復任正選攻盧頓

阿仙奴迎戰盧頓方面，領隊阿迪達透露上仗後備上陣復出的左翼加比爾馬天尼利已回復狀態，如無意外應可復任正選，他又回應同場下半場傷出的右翼布卡約沙卡的情况道：「他近日沒有練習，正在康復中。我們仍在審視他是否能以最佳狀態披甲。」

若沙卡最終避戰，其右翼位置或由加比爾捷西斯頂上，這名巴西國腳說：「阿仙奴只落後利物浦兩分，而且擁有較佳得失球差。我們今季嘗試奪冠的目標從沒改變。」