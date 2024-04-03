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體育
2024年4月3日星期三
七欖勁旅新西蘭抵港 與小球迷互動顯親民 盼大球場最終戰衛冕
英國隊到總領事館分享 戴維斯難忘6年前港球迷下班即入場
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28歲獅城奧運首金得主施古寧退役
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體壇快訊：傑志大埔今爭入菁英盃決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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