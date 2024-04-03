台人氣啦啦隊樂天女孩8員訪港 炒熱七欖氣氛

4萬門票已售3.95萬張 料疫後首滿座

海外佔四成較過去兩年大幅增長

今年香港國際七人欖球賽安排了多個娛慶節目，出席陣容包括牙買加「雷鬼樂隊」 The Wailers、美國殿堂樂隊Journey主音Arnel Pineda、現為DJ的前英格蘭國腳球星James Haskell；至於香港代表方面則有「小巨肺」譚芷昀（Celine）以及人氣女團Lolly Talk。此外，大會昨再宣布來自台灣的人氣啦啦隊「樂天女孩」，將落實派出8名成員現身大球場助興。

香港欖球總會昨亦公布，總數4萬張門票現已售出逾3.95萬張，預計將是香港大球場在疫後首次滿座。已售出的門票當中，海外佔今屆總銷量超過四成，較過去兩年受疫情影響的23%（2023年）及3%（2022年）有顯著增長。

華哲思接任港欖總行政總裁

此外，欖總行政總裁麥偉彬離任在即，總會宣布華哲思（James Farndon）將接替其職位，後者現時於沙特阿拉伯奧林匹克訓練中心擔任體育策略及高水平表現總監。