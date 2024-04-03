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體育

英國隊到總領事館分享 戴維斯難忘6年前港球迷下班即入場

【明報專訊】香港國際七人欖球賽周五起於香港大球場開戰，英國駐港總領事館昨晚邀請英國男、女子欖球隊成員到場分享。其中男隊隊員阿歷斯戴維斯（Alex Davis）相隔6年再訪港參賽，稱仍記得當年周五晚有眾多觀眾下班後即前來入場的畫面。

英國男、女欖去年香港七欖分獲第9名及季軍，昨晚獲邀到訪英國駐港總領事館，參加過東京奧運的男隊成員阿歷斯戴維斯與女隊成員阿比巴頓（Abi Burton），代表到台上分享接觸欖球的心路歷程，有過百嘉賓到場。

戴維斯稱繼2018年後第二次來港比賽，「去年我因傷未能參加，已6年沒來港，香港大球場是個很有標誌性的球場，仍記得當年很多熱情觀眾，周五晚下班就來看比賽，非常瘋狂」。阿比巴頓則首次來港比賽下參與大球場最後一次七欖，「我已聽隊友說過南看台很熱鬧，會好好享受這歷史時刻」。

英男女隊首戰硬撼新西蘭

英國男、女隊首仗於周五同樣惡鬥上屆銀盃冠軍新西蘭隊。英男欖仍未取得巴黎奧運資格，需在6月在摩洛哥舉行的遺材賽爭最後席位，戴維斯稱會在香港等前3站好好備戰，笑言雖在港首仗就硬碰新西蘭，惟稱球隊今屆準備充足，「在港比賽是辛苦，尤其天氣非常熱及潮濕。即使今次同組對手很強，我們仍很有信心，目標當然是打入決賽，希望可成為這球場最後一隊欖球冠軍」。

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