多員港將告別全職生涯 體院年度資助周期結束 轉跑道退而不休

曾奪2010年廣州亞運銀牌的男花「大師兄」張小倫昨正式宣布退役，但認為自己絕對是個停不下來的人，「我會繼續踩過界，再繼續將香港運動員那份堅毅不屈的精神傳承下去」；去年戰畢香港公開劍擊錦標賽已透露將掛劍的女佩代表林衍蕙亦退下火線，並表示「希望自己有能力再建立另一個專業」。

張小倫不停步 傳承堅毅精神

單車隊梁嘉儒高肇蔚梁峻榮齊告退

至於去年杭州亞運勇奪男子場地單車全能賽銀牌的梁嘉儒，也在社交平台上公布將結束全職運動員生涯，稱「我冇後悔選擇單車……唔係，應該係話……係單車選擇咗我，多謝你（單車）畀咗咁多美好嘅回憶我」；一同在2018年亞運奪男子團體追逐賽銀牌的隊友高肇蔚及梁峻榮亦在同日決定退役，前者表示「我可以講沒有隊友的幫忙和協助去一齊奮鬥，我沒有可能取得這樣的成績」。

繼「黑妹」葉姵延早前宣布掛拍後，羽毛球混雙及男雙代表的張德正昨亦發文宣布結束14年全職運動員生涯，但他強調以另一種方式續為羽球隊出力，或轉任教職。而隊中兩名女將張雁宜及袁倩瑩亦在同日宣布告別全職。

施幸余離體院退居二線

奧運「三朝元老」兼為港隊在四屆亞運共奪1銀8銅的女子游泳代表施幸余，昨則宣布退宿離開體院，正式退居二線，她表示：「特別鳴謝同房的余翠怡（輪椅劍擊代表），謝謝你對我的包容，對我的餵食，以及對我的肯定。」

此外，早前已表退意的田徑短跑飛人鄧亦峻，以及空手道代表胡樂敏等昨亦正式宣布結束全職運動員生涯。