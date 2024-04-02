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體育

體壇快訊：比素伊雲絲奪世界混雙賽

【明報專訊】一連兩日的世界混雙桌球邀請賽昨在英國曼徹斯特煞科，衛冕世界冠軍的比利時籍好手比素，聯同12屆女子世界冠軍的英籍好手伊雲絲在決賽以局數4：2擊敗沙比與簡娜的英籍組合，報回小組賽一敗之仇，同時兩人贏得共6萬鎊（約59萬港元）獎金。

史特加險拾1分追拜仁

史特加昨在德甲聯賽憑前鋒安達夫下半場補時8分鐘的入球，於主場驚險地以3：3逼和尾段打少1人的海登咸，連續9輪聯賽不敗，以27戰得57分續排第3位，追至落後次席的拜仁慕尼黑3分。另外，德國盃明晨展開4強，首場由「巨人殺手」的德丙球隊沙貝魯根主場迎戰德乙暫排尾三的凱沙羅頓。

祖雲意盃再遇拉素誓復仇

祖雲達斯日前在意甲聯賽作客以0：1不敵拉素，明晨將返主場轉戰意大利盃4強首回合，再與拉素狹路相逢。另一邊廂，今季成績穩步上揚的博洛尼亞昨晚於意甲主場以3：0大勝榜尾的沙蘭力坦拿，賽後30戰得57分守在第4位。

積加首奪PGA冠軍

現年34歲的德國籍好手史堤芬積加昨於職業高爾夫球巡迴賽（PGA）的侯斯頓公開賽經過4個回合後，總成績打出低於標準桿12桿，出戰135場美巡賽後終告掄元，奪得個人首座PGA巡迴賽冠軍，並贏得近164萬美元（約1300萬港元）。

杜克NCAA季後賽8強止步

全美大學體育協會（NCAA）一級男籃「三月瘋」季後賽進入最後直路，曾5次奪得全國冠軍的杜克大學，以64：76不敵北卡羅萊納州立大學，8強止步；另一方面，上屆冠軍康乃狄克大學則以77：52輕取伊利諾伊大學香檳分校，殺入4強，延續衛冕之路。

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