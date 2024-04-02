曼城悶和阿仙奴 利物浦受惠英超登頂 哥迪奧拿阿迪達滿意戰果 夏蘭特啞火被批「英乙水準」

藍月主場入球紀錄斷纜

藍月昨仗雖是主宰控球權的一方，但未有足夠空間撕破阿仙奴的嚴密防守；全場12次攻門之中，僅後衛尼敦阿基在15分鐘接應角球的頭槌攻門中龍；而該名荷籍守將其後在27分鐘傷出。兵工廠間中透過反擊尋覓入球機會，其中倒戈的鋒將加比爾捷西斯上半場兩度射斜失機。兩隊最終90分鐘互無紀錄。阿仙奴在兩名中堅加比爾馬加希斯及威廉沙列巴此戰滴水不漏下，中斷曼城連續57仗主場入球紀錄，以及繼首循環主場1：0小勝後，再次零封對方。

兩隊握手言和後，前晚主場以2：1反勝白禮頓的利物浦，藉機以29戰67分進佔榜首，分別領先次席阿仙奴及季席曼城2分及3分。藍月取得壓倒性的控球權下顆粒無收，惟主帥哥迪奧拿仍對和局「收貨」，「我當然希望贏波，但也接受1分的結果。這是艱難的比賽，很難找到進攻空間，也不能施予太多壓迫，因對方多利用長傳反擊」。他被問及愛徒阿迪達此戰的「泊大巴」部署，對此答道：「我管不到這些，我只控制我的隊伍，其他我都不知道。」

暫以18球領先射手榜的藍月前鋒夏蘭特，此戰表現低迷亦成焦點。他在完場前本有機會一箭定江山，惟在隊友加華度爾接應角球二傳後，門前無人看管竟大漏，錯失射門機會。現為球評的曼聯名宿堅尼，事後狠批該名挪威籍射手如同英乙球員水平。不過夏蘭特未有顯露失意，賽後在社交網發文說：「我們已經做到了一次，我們還可以再做一次！」以示衛冕英超的決心未變。

兩零封曼城 阿迪達促麾下不停求進

阿仙奴雖失去榜首之位，阿迪達卻深信麾下此戰守和曼城，能為餘下9場爭標旅途提供養分，「我們是近3年內首次在對手主場力保不失的球隊，但球員仍渴望更多。我們已踏出步伐，但仍要努力保持所有做得好的地方，不停的進步」。