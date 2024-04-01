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體育

體壇快訊：港男隊香港公開賽奪標

【明報專訊】香港棍網球公開賽昨於香港大學何鴻燊體育中心煞科，港隊（圖）在男子組決賽以8：5擊敗日本的FOGOJAPAN，報回上屆決賽敗仇，相隔6年再奪冠。女子組方面，衛冕的港隊在決賽以7：13不敵坐擁9名日本隊成員的SELL，屈居亞軍。

梁靖崑孫穎莎稱霸仁川賽

WTT乒乓球仁川冠軍賽昨在韓國煞科，世界排名第3的國家隊好手梁靖崑在男單決賽，以局數4：1力克日前在4強淘汰隊友樊振東的世界第8巴西隊好手卡杜朗奴。至於女單決賽則上演國家隊內訌，「世一」孫穎莎以局數4：0輕取世界二姐王曼昱封后，個人各賽事拿下12連勝。

澳洲包攬三籃亞洲盃冠軍

一連5日在新加坡舉行的國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃昨舉行決賽日，最終澳洲隊包攬男、女子冠軍。其中「袋鼠兵」在男子組決賽有效力澳職隊麥凱流星的白蘭治菲特獨取7分，領銜以21：7大勝伊朗隊。女子組澳洲亦以18：13挫新西蘭隊封后。男、女子組季軍則由蒙古隊包辦。

湯馬士續簽太陽10日

兩屆NBA全明星的35歲老將I湯馬士，昨落實與鳳凰城太陽簽下第2張10日合約，續為這支暫列西岸第7的球隊效命；他此前在首份合約期間僅在兩仗後備上陣共10分鐘取5分。另外，東岸一哥波士頓塞爾特人昨於NBA常規賽，作客以104：92輕取新奧爾良塘鵝，結束兩連敗走勢。

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