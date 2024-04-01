沙比留效宣言穩軍心 領軍反勝保不敗 利華古遜拉開拜仁13分

今季仍有機會挑戰「三冠王」偉業的利華古遜，昨在聯賽主場出戰賀芬咸雖在33分鐘先告失守，然而下半場沙比艾朗素作出調動後狂攻對手並錄得多達23次攻門，結果先在88分鐘由安特列治建功扳平，再在補時1分鐘由柏德列舒希克取得奠勝「士哥」，最後一刻反勝賀軍2：1，並將球隊今季不敗紀錄增至39場。

拜仁作客多蒙特吞敗

杜曹投降賀利華封王

利華古遜絕地反擊下逆轉得勝，偏偏已無退路的拜仁慕尼黑，卻在「國家打吡」慘吃敗仗，爭冠路受致命打擊。拜仁開賽僅10分鐘就被作客的「蜜蜂軍」射手艾迪耶美窄角度射破烏里治十指關，其後傷癒復出的拜仁射手哈利卡尼多番攻門不果，反被多蒙特的拉亞臣臨完場前7分鐘再下一城，最終多蒙特不單取得聯賽六連勝，更是「蜜蜂軍」自2014年後首度作客擊敗拜仁。

拜仁賽後雖以27戰積60分仍列次席，但已落後同樣27戰的利華古遜達13分之多。聯賽尚餘7輪下，拜仁要收復13分失地達成德甲12連霸美夢，機會已相當渺茫。季後將離任拜仁主帥一職的杜曹，賽後亦正式「舉白旗」，「冠軍爭奪戰這仗結束後已塵埃落定。恭喜利華古遜及沙比艾朗素，他們將首度在德甲封王」。