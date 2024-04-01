利物浦反挫白禮頓 近5次對賽首勝

客軍韋碧克1分半鐘開紀錄

迪亞斯沙拿助紅軍逆敗局

利物浦此役以因傷無緣國際賽的埃及國腳穆罕默德沙拿擔正，伙拍達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯攻堅，中場則由倒戈的阿歷斯麥亞里士打當發電機，輔以日本國腳遠藤航和蘇保斯拉爾，後場則因安德魯羅拔臣受傷，由祖高斯移任左閘，右閘則續起用年輕球員干拿巴特利。「紅軍」甫開賽僅1分半鐘被淋下一盆冷水，白禮頓前鋒韋碧克把握敵衛華基爾雲達積克未能清脆解圍，於禁區內快腳勁射破網。

紅軍往後積極反撲，其間狀態一般的沙拿扣關機會最多，總計他在紅軍上半場14次攻門中佔半，其中在9、18、19、和32分鐘射門皆未能「中龍」，反而他在27分鐘的一次禁區頂頭槌頂前，敵衛祖爾韋特文加一腳變「助攻」迪亞斯第一時間射入，令兩軍各一言和完半場。

下半場戰至54分鐘，麥亞里士打接應傳中頭槌攻門柱邊斜出。未及1分鐘，沙拿盤球入禁區疑被對手絆倒但未獲判12碼。不過形勢佔優的紅軍終在65分鐘，由麥亞里士打人叢中直線妙傳予右路入楔的沙拿得手，為紅軍鎖定2：1勝局。