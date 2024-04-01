明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

利物浦反挫白禮頓 近5次對賽首勝

【明報專訊】利物浦昨晚在英超主場以2：1反勝白禮頓，連同英格蘭足總盃近5次交手首次獲勝。「紅軍」賽後29戰得67分，續向重奪聯賽冠軍邁進。

客軍韋碧克1分半鐘開紀錄

迪亞斯沙拿助紅軍逆敗局

利物浦此役以因傷無緣國際賽的埃及國腳穆罕默德沙拿擔正，伙拍達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯攻堅，中場則由倒戈的阿歷斯麥亞里士打當發電機，輔以日本國腳遠藤航和蘇保斯拉爾，後場則因安德魯羅拔臣受傷，由祖高斯移任左閘，右閘則續起用年輕球員干拿巴特利。「紅軍」甫開賽僅1分半鐘被淋下一盆冷水，白禮頓前鋒韋碧克把握敵衛華基爾雲達積克未能清脆解圍，於禁區內快腳勁射破網。

紅軍往後積極反撲，其間狀態一般的沙拿扣關機會最多，總計他在紅軍上半場14次攻門中佔半，其中在9、18、19、和32分鐘射門皆未能「中龍」，反而他在27分鐘的一次禁區頂頭槌頂前，敵衛祖爾韋特文加一腳變「助攻」迪亞斯第一時間射入，令兩軍各一言和完半場。

下半場戰至54分鐘，麥亞里士打接應傳中頭槌攻門柱邊斜出。未及1分鐘，沙拿盤球入禁區疑被對手絆倒但未獲判12碼。不過形勢佔優的紅軍終在65分鐘，由麥亞里士打人叢中直線妙傳予右路入楔的沙拿得手，為紅軍鎖定2：1勝局。

上 / 下一篇新聞