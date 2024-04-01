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體育

曼聯苦戰和賓福特 距前四11分 坦夏格爭歐聯席未言棄

【明報專訊】曼聯昨在英超陷入四面楚歌，被主隊「蜜蜂」賓福特狂攻31次，卻於補時5分鐘先開紀錄，但3分鐘後被追和1：1完場，賽後29戰得48分守在第6位，被同日勝出續排第4和5位的阿士東維拉及熱刺拋離11分和8分，惟領隊坦夏格賽後拒絕放棄爭取下季歐聯參賽權。

曼聯國際賽檔期前出現英超4戰僅1勝的頹勢，此役作客賓福特亦陷於被動，結果全場被「蜜蜂」獲得14次角球機會，攻門更多達31次，當中敵鋒艾雲東尼、尤尼韋沙、麥比奧莫及中場真卡佐真遜曾攻門中柱或中楣，並曾有東尼建功後因越位在先「食詐糊」。及至補時5分鐘，大難不死的曼聯藉後備上陣的美臣蒙特於禁區內，接應中場拍檔卡斯米路直線傳球射入遠柱，取得去夏由車路士來投後首個入球，但「紅魔」3分鐘後失守，東尼底線傳中予賓福特隊友中場基斯杜化艾查第一時間近射扳平1：1完場，各得1分。

賓福特主帥：我們應是勝利者

孫興慜末段建功領熱刺反勝

英超在下季起轉制的歐聯，前5名球隊皆有望取得參賽權，這亦是曼聯領隊坦夏格當前目標之一，但阿士東維拉同日主場以2：0擊退狼隊，熱刺則憑鋒將孫興慜在86分鐘破門，主場以2：1反勝盧頓，已令排第6的曼聯大幅落後兩軍，出席下季歐聯前景不明朗，但坦夏格拒絕放棄道：「我們取得一個令人失望的戰果。我們定會繼續為歐聯入場券奮戰下去，前面還有很多比賽。」可是，他亦不諱言因麾下戰意和侵略性均不及賓福特，承認球隊是役不值得取勝。

賓福特領隊法蘭克則說：「我們應是此仗勝利者。當你在96分鐘落後，你會覺得足球比賽是殘酷的，那一刻我幾乎對足球之神喪失信心，但最後球隊又獲得一點回饋。」賓福特近7場聯賽錄得2和5負下以27分排第15，只領前尾三的盧頓5分。

彭馬梅開二度 車路士仍遭般尼逼和

英超將於周中「開快車」，曼聯將在周五凌晨作客車路士，「藍戰士」昨晨雖把握尾二客軍般尼在43分鐘有球員領紅的優勢，更藉高爾彭馬梅開二度兩度領前，卻最終被逼和2：2，暫排第11。另外，愛華頓因後衛史密斯高文補時擺烏龍，作客以1：2負般尼茅夫，連續12仗不勝後續排尾五，只多盧頓3分。

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