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體育

狄米托夫晉邁賽決賽 碰大勇史拿無懼色

【明報專訊】次號種子史拿昨在邁阿密網球大師賽男單4強，以盤數2：0輕取3號種子丹尼麥維迪夫，繼1月的澳洲公開賽決賽後再次交手勝出。史拿將決戰比自己年長10歲的11號種子狄米托夫，後者以2：1淘汰4號種子阿歷山大薩維利夫後稱，有很多武器對付該名大勇的意籍新星。

史拿繼澳網決賽再挫麥維迪夫

史拿兩個月前在澳網決戰麥維迪夫是先落後兩盤下，連贏3盤反勝及首在大滿貫封王，昨卻只花69分鐘便以6：1、6：2輕勝。22歲的史拿說：「我賽前估計這又是一場苦戰，但發現丹尼此仗犯錯不少，那是以往不常出現的。我只是把握一些機會勝出而已。不過，相比於去年在這賽事決賽不敵丹尼，此刻的我已成為另一個球手和另一個人。我現在掌握比賽已更得心應手。」28歲的俄羅斯籍球手麥維迪夫則說：「這是一場優勝劣敗的比賽。史拿確是贏得輕鬆。他的發球比起以往好了10倍，進步一日千里。」

至於世界排名第12的狄米托夫，在準決賽的戰况卻較艱苦，但最終仍以6：4、6：7（4：7）、6：4險勝德國籍選手阿歷山大薩維利夫，並篤定下周一的世界排名，將自2018年以來首次返回十大。這名32歲的保加利亞籍名將面對狀態大勇的史拿毫無懼色，並說：「我知道我有很多可以使用的武器，但也必須確保在正確的時間使用它們，例如我在此役的第3盤多用了削球，正手抽擊、發球及『窩利』亦較具侵略性。」

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