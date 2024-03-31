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體育
2024年3月31日星期日
英超篡位戰 阿仙奴訪曼城許勝不許和 哥迪奧拿阿迪達師徒莫問
紅軍迎剋星白禮頓 高普忌憚迪沙比
伊沙克班尼斯齊起孖 紐卡素主場力挫韋斯咸4：3
德媒指拜仁拒邀施丹掌軍 屬意德國主帥拿高斯文回巢
36歲港羽名將葉姵延掛拍 結束19年運動員生涯
體壇快訊：傑志大捷晉峰暫登頂
SUN周日體育直播賽程
陳衍婷保WBC金腰帶 挫泰前4好手 「讓世界看見香港女子拳擊實力」
港棍網女隊爭入決賽 男隊四連捷無出其右
狄米托夫晉邁賽決賽 碰大勇史拿無懼色
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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英超篡位戰 阿仙奴訪曼城許勝不許和 哥迪奧拿阿迪達師徒莫問
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