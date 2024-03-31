體壇快訊：傑志大捷晉峰暫登頂

勝利船狂勝日職列第3

上季日職冠軍神戶勝利船，昨於聯賽在主場藉兩名前鋒宮代大聖及武藤嘉紀起孖領銜，以6：1大勝來訪的北海道札幌岡薩多後排第3，另外，升班馬町田澤維亞同日以3：1擊退鳥棲砂岩後取四連勝續居首，而以2：0擊敗湘南比馬的大阪櫻花則列次席。

港女隊三籃賽13名完成

國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃日前結束預賽，港籃女隊以2勝1負得47分以第13名完成，成為出局隊伍中最好成績一隊，球員馬丹鳳及李祉均至少各得3000積分，將在香港女子個人排名升至前4；男隊則以第20名完賽，球員各至少取得480積分。

樊振東仁川賽爆冷負巴西球手

WTT仁川冠軍賽昨在男單4強出現爆冷賽果，世界二哥的國家隊樊振東以2：4不敵巴西籍球手卡杜朗奴無緣決賽，後者將迎戰另一國家隊星將梁靖崑；女單方面，決賽演國家隊內訌，世界一姐孫穎莎以4：0勝王藝迪晉級先奪一席，其對手是以4：2淘汰隊友陳夢的王曼昱。