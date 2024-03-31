德媒指拜仁拒邀施丹掌軍 屬意德國主帥拿高斯文回巢

【明報專訊】沙比阿朗素前晚證實下季續執教利華古遜後，傳言垂青該名西班牙籍教頭的拜仁慕尼黑，有意今夏聘請皇家馬德里前帥施丹領軍，惟德國傳媒否認有關消息，並指拜仁剩下的教練候選人是現任德國隊教練拿高斯文及白禮頓的意籍領隊迪沙比。
法國籍名帥施丹過去曾兩度執教皇馬，曾帶領球隊分別奪得兩次西甲和3次歐聯冠軍。他於3年前離隊，上月透露欲重執教鞭，即傳出有望頂替今季結束後離開的杜曹成為拜仁新帥。惟據德國《天空體育》記者Florian Plettenberg了解，「施丹不會執教拜仁！他與列貝利（另一法國隊名宿）的組合也不是拜仁的話題」，並指1年前被拜仁革職的前帥拿高斯文或迪沙比是未來領軍的候選人；德國《圖片報》甚至報道，於1月成為拜仁體育總監的艾爾巴已與拿高斯文聯絡研究回歸的可行性。
比寧咸復出 領皇馬西甲攻畢爾包
至於曾與沙比阿朗素扯上關係的西甲榜首勁旅皇馬，將於明晨主場迎戰「四哥」畢爾包。皇馬此役除有前鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽外，中場卡馬雲加也因足踝受傷缺陣，好消息是以16球領前射手榜的進攻中場祖迪比寧咸上輪聯賽停賽後可復出，以及因傷今季未嘗披甲的中堅艾達米列達奧也已復操，有機會短期內復出。此外，卡迪斯昨在護級戰主場以1：0挫尾二球隊CF格蘭納達，賽續守在尾三，領前對方增至11分，但仍以兩分落後今晚有比賽的尾四切爾達。
拿玻里意甲吞阿特蘭大3蛋3輪不勝
意甲方面，上屆冠軍拿玻里昨在格魯吉亞隊球星基華拉斯基利亞因傷缺陣下，主場以0：3負阿特蘭大，聯賽3戰不勝下以5分落後予後者。