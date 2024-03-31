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體育

英超篡位戰 阿仙奴訪曼城許勝不許和 哥迪奧拿阿迪達師徒莫問

【明報專訊】幾年前曼城用幾千萬鎊射手價買後衛，外界由於不解而極盡嘲諷；幾個月前阿仙奴用一億鎊球王價買賴斯，外界仍舊不解而等睇人PK。不解，乃因為沒想過一個球員可做足幾個人的工作，即使貴都抵。有些教練就是看得出隱藏技能，令麾下更上一層樓，從而由個人引領團隊更上一層樓。今天兩雄相遇，徒弟終於有希望在師父地頭威番次。

曼城vs.阿仙奴 now611／621台 晚上23：30直播

不過，此希望純粹相比以往阿仙奴出征曼城毫無勝算而已，亦非指阿迪達的執教功力已經趕過哥迪奧拿，而是考慮到兩軍傷兵的潛在變化。上面談到藍月的幾千萬鎊守將，其中之一為獲加，哥帥延續於拜仁慕尼黑時的革新，讓二閘內移兼顧防中、中堅等職務，不贅，况且該名英格蘭國腳剛剛勤王負創而回，無緣大戰兵工廠，難免削弱曼城防範反擊的能力。

獲加史東斯因傷缺席大戰

真正值得研究的（曾經）癲價後衛，乃中路守將史東斯。陣地戰進攻階段推上防中已屬最低消費，上屆歐聯決賽進一步移前，司職八號工兵穿梭兩個禁區成為奇兵，繼而今季就算和洛迪合組孖六double pivot，基本企位也比拍檔稍前。然而這尚未到極限，更估不到是月初曼市打吡，無論位置或功能皆為十號攻中，長期在曼聯禁區一帶串連及衝鋒，使紅魔徹底無從應對。堪比碧根鮑華的自由後衛踢法，哥帥於拜仁也未能完成複製，反而在藍月做到了。

洛迪賴斯中場比鬥伯仲之間

可惜史東斯和英軍隊友獲加遭遇一樣，是日僅可當觀眾。儘管曼城目前不乏中堅與中場替補，卻無法同樣一身兼多職，遑論部署奇招。由此洛迪的樞紐角色更吃重，還要面對後輩賴斯的正面挑戰。倘單以holding midfielder（亦即防中，常見亂譯為控乜中場）準則計分，洛迪依然首屈一指，惟若擴大職能範圍，經過阿迪達調教大半季日趨全面的賴斯，便跟洛迪不相伯仲。或許應該說，二人的特長有異，但均與各自的球隊風格契合。洛迪傳控水平無出其右，於重視控球的曼城如魚得水；賴斯受到阿迪達薰陶，傳送的穿透力大有進步，一條大杉負責處理角球貢獻助攻更超乎想像，可是其強項畢竟乃運動能力。去年杪講解過阿仙奴轉型至較體力化，前場壓迫強度甚至媲美利物浦的瘋搶，當中雞先定蛋先不必深究，總之阿仙奴整體得到補完。當時評價兵工廠犧牲了漂亮進攻，惟進步空間大，果然近期隨着賴斯改任八號、佐真奴逗後、夏維斯回歸前線，數糊火力更勝往年。

阿仙奴破曼城罩門還看雙翼

早前提過曼城最大問題是三冠後遺症，身心俱疲傷患不少，下半季有改善卻未盡復舊觀，幸好門將艾達臣可望復出，有助拆解阿仙奴的逼搶，再冀藉主場之利彌補氣勢不足。放眼爭標大形勢，兵工廠餘下賽程較惡啃，今仗幾乎許勝不許和，而且中堅加比爾與雙翼沙卡和馬天尼利因傷，直至周五仍缺課，前者關乎逼搶效率及死球威力，後兩者更屬直接針對藍月罩門的最強武器。阿迪達圖謀篡位，也許真要問天。

蘇柏高球評（球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）

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