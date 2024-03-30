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體育

兩教練成伯樂 初印象內斂不像球員

【明報專訊】艾華頓當初來港的「伯樂」，是首兩間效力球會教練招重文與潘文俊，至今仍保持聯繫。他們分享9年前遇上這名港足主力的逸事，包括如何協助融入香港生活。

留港逾7年 太太成關鍵

艾華頓2015年夏天來港到灝天黃大仙試腳，招重文憶述對方非經理人介紹，只隨一名做生意的巴西人來港，無履歷表亦無「球王片」，只能在蒲崗村道公園操練了解底蘊，「他與3個朋友來試腳，我們第一印象是質疑他們識唔識踢波，其餘3人有肥有矮，4個好似跟旅行團來港玩咁」。他稱艾華頓初時很內斂不像球員，但跟操2、3日開始展示出眾個人能力，「有次友賽流浪入了4球，連Philip（流浪總監李輝立）都嘆走寶」。球隊滿外援名額下，艾華頓半年後才獲首份職業合約，招重文承認提供人工不高，故安排對方教青年軍當「外快」。當時與艾華頓跟操的巴西人Angelo除協助翻譯，後來更成其經理人。

艾華頓翌年隨招重文轉投標準灝天，常一己之力救全家，招重文稱對方很快成搶手貨，「他速度和身體質素在香港聯賽數一數二，右路切射一招殺晒，踢完兩季已有多隊港超教練查詢」。艾華頓留港逾7年，招重文認為除了個人能力標青，另一半亦是關鍵，「他起初住深水埗的單位環境欠佳，令他老婆想立即離港，轉會元朗後，他老婆變成好鍾意香港唔捨得走，證明女人決定一切」。

當年黃大仙及標準灝天的另一教練潘文俊透露，艾華頓起初因兒子病重而急需金錢，「當時我們預早出糧給他應急，可能感受到有人關懷，之後逐漸融入球隊。他在香港頭半年練完波後，就經常跟我們去食薩莉亞或茶餐廳。我都高興他在港生活環境愈來愈好」。

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