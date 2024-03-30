森巴同鄉在港結緣 場內對手場外好友

【明報專訊】艾華頓在香港球圈最要好的朋友是傑志雙星兼巴西同鄉祖連奴和米基爾，前者由同期來港發展到攜手入籍港足並肩作戰；後者既家鄉相近又是目前鄰居，更推動這名港足射手齊學英語。
相識8年齊入籍 祖連奴讚性格不變
艾華頓於2017／18年球季在陽光元朗與祖連奴合作無間，助該區隊相隔50年再奪冠。當年有份場內外幫艾華頓翻譯的祖連奴也讚好友謙遜，相識8年性格不變，「我們年齡相近有點像兄弟，由元朗開始做隊友立即有化學作用，一起度過一個好球季。即使現在不是住同一區且球隊不同，見面少了關係依然很好，我替他近年成就高興」。他透露曾一起討論入籍事宜，今年初到卡塔爾出戰亞洲盃時亦是室友，互相建議推動進步，「因為受傷我在亞洲盃上陣時間很少，但相信我們將來還有很多機會同場合作，如世界盃外圍賽」。就好友被指踢法獨食，祖連奴則護航道：「他能夠在比賽做到特別的事主宰勝負，所以隊友才會傳給他，我們都相信他的速度和能力」。
傑志中場米基爾2019年來港時也穿過艾華頓在元朗的10號球衣，兩年後加盟東方龍獅再跟對方熟稔，「我們的巴西家鄉很近，去年完季後我還去過他的老家一起BBQ」。他說多年前建議好友一起向同一巴西籍老師學英語，他們現跟多名港超「巴西幫」外援同住康城，場內雖是爭標對手，場外兩家人關係很好，每周都有聚會，米基爾在港出世的5個月大女兒，便常獲艾華頓的妻子照顧。