森巴同鄉在港結緣 場內對手場外好友

相識8年齊入籍 祖連奴讚性格不變

艾華頓於2017／18年球季在陽光元朗與祖連奴合作無間，助該區隊相隔50年再奪冠。當年有份場內外幫艾華頓翻譯的祖連奴也讚好友謙遜，相識8年性格不變，「我們年齡相近有點像兄弟，由元朗開始做隊友立即有化學作用，一起度過一個好球季。即使現在不是住同一區且球隊不同，見面少了關係依然很好，我替他近年成就高興」。他透露曾一起討論入籍事宜，今年初到卡塔爾出戰亞洲盃時亦是室友，互相建議推動進步，「因為受傷我在亞洲盃上陣時間很少，但相信我們將來還有很多機會同場合作，如世界盃外圍賽」。就好友被指踢法獨食，祖連奴則護航道：「他能夠在比賽做到特別的事主宰勝負，所以隊友才會傳給他，我們都相信他的速度和能力」。

傑志中場米基爾2019年來港時也穿過艾華頓在元朗的10號球衣，兩年後加盟東方龍獅再跟對方熟稔，「我們的巴西家鄉很近，去年完季後我還去過他的老家一起BBQ」。他說多年前建議好友一起向同一巴西籍老師學英語，他們現跟多名港超「巴西幫」外援同住康城，場內雖是爭標對手，場外兩家人關係很好，每周都有聚會，米基爾在港出世的5個月大女兒，便常獲艾華頓的妻子照顧。