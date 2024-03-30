元朗理文相伴隨 教練職員證轉變

曾昭達讚近年懂團結助爭勝

理文經理深刻相處君子有禮

曾昭達於2017年在元朗第2季做主教練時簽入艾華頓，結果攜手勇奪高級組銀牌，「我記得頭幾課操練他一句英文都唔識，一對一交流需要其他巴西外援翻譯，所以他的成長過程中，巴西外援有一定功勞」。

二人相隔4年於理文重逢，達sir讚愛將無論球技還是英語能力都比想像中進步很多，「元朗的他在比賽更多是只諗自己踢波，好想有表現爭取合約，經過多年，我認為他已知道球隊整體發揮好先更大機會贏」。他透露對方今季更會主動協助保連奴等一些英語欠佳的巴西外援隊友，「艾華頓是好勤力的球員，放假都常去健身跑步，有今日成果是一分耕耘一分收穫」。

同樣由元朗來到理文的球會經理周文健憶述，兩次與艾華頓傾談合約過程都很快一拍即合，「我在香港球圈工作了10年遇過不少外援，相處上艾華頓真的好君子有禮」。他笑言當年在元朗有「老大哥」法比奧打點大小事務，令對方沒有原因學英語，「有外援來港5年英語仍然不好，他找老師學英語反映願意學習」。

阿健今年初以球迷身分親赴卡塔爾看亞洲盃決賽周撐港足，他認為艾華頓在港足重要程度「比任何一個入籍兵都更重要」，「話他獨食，但有時可能只有他先去到那個走位，先有機會攻門」。艾華頓在理文於2026年才約滿，阿健希望這段緣分可持續，同時未來數年繼續幫港足，「若要爭取打入2027年亞洲盃決賽周，未來一兩年都是要靠艾華頓，我都想多看港足有他與祖連奴的元朗進攻組合」。