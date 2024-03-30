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體育

來港遇故知 說好艾華頓故事 巴西業餘成港職業球員 躍變港足尖刀改寫人生

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）現時最具威脅的球員，艾華頓會是其中一個常被提及的名字。這名去夏才入籍香港的32歲巴西裔翼鋒，來港9年由語言不通去到主動學習英語融入生活；同時透過他在港遇到的人，來說好這名「香港製造」的職業球員故事。

文：余瑋、圖：鄧家烜

他全名艾華頓卡馬高，2015年7月來港至今效力過5間球會，依序為灝天黃大仙、標準灝天、陽光元朗、東方龍獅及現效力的理文，是港超其中一名最危險的前鋒；他去年8月底領取特區護照後，9月初作客友賽柬埔寨隊首披港足球衣即入罰球，至今上陣9場入4球，已成港足右翼首選，今年1月踢足3場亞洲盃分組賽，首仗對阿聯酋隊就是他傳中助攻陳肇鈞取得歷史入球。

主動學英語告別「雞同鴨講」

起初來港數年，艾華頓承認與身邊人「雞同鴨講」，在黃大仙及元朗要分別依靠同鄉隊友安達和前輩法比奧翻譯，直至6年前加盟東方龍獅後，他開始找一名巴西籍老師學英語兩年，近年已可獨自完成訪問，「當年出外到餐廳或購物時常有困難，雖然現在表達仍有點吃力，但至少聽得懂身邊人說的英語」。不過他笑言為港足比賽時，與中場陳肇鈞大部分交流其實都用葡語，更讚對方說得流利。

艾華頓在港9年來住過4個地方，由九龍城、深水埗到天水圍，現與已結婚14年的太太Marieli、10歲兒子Bernardo加上4歲博美犬Mel，一家四口於日出康城安居樂業。他早上完成操練後，下午會做「顧家暖男」，常和太太午飯，然後接兒子放學再陪他到公園玩、做功課。Bernardo當年來港只得3歲，如今已在牛頭角一間小學讀三年班。訪問當日「小艾華頓」身穿艾寧夏蘭特的曼城球衣，但周日早上參加足球班時卻是做門將，他說因為在足球班無人願意守龍，卻一試愛上這位置，令其父哭笑不得。艾華頓透露兒子出生不久因細菌感染曾住院一個月，也許有這次經歷，他在理文主場比賽拖着兒子入場或接放學時，總會緊抱再親吻其額頭；每次入球後他指着右臂的紋身，正是太太和兒子姓名首個英文字。

艾華頓生於巴西南里奧格蘭德州索萊達德（Soledade），他說小時候中午放學後，就會和朋友們到沙灘或球場踢波，踢到晚上8、9時，「幾乎每天都是這樣」。他24歲來港前未踢過職業球會，在巴西多間球會試腳都失敗告終，只能在地區聯賽踢業餘足球，直至獲一名常來港公幹的巴西人賞識，隨對方來港試腳才改變人生，也感激首兩間球會教練招重文及潘文俊，「我很尊重他們，給我機會成為職業球員」。艾華頓最擅長右路切射，稱過去常看同位置的兩大球星、荷蘭隊名宿洛賓及利物浦翼鋒穆罕默德沙拿的「球王片」偷師。32歲的他認為以目前健康狀態，可多踢5至7年職業足球，還笑言想學法比奧踢到40歲。

曾獲中泰球會招手 決留港回饋

艾華頓在元朗及東方贏過高級組銀牌及足總盃等錦標、2019／20年疫下球季當選球員之星，唯獨未染指港超聯賽冠軍，他期望今季能與理文攜手圓夢，並透露上季加盟時有泰甲（T1）及中甲球會招手，惟希望申請特區護照而續留港，「香港給我機會將足球變成職業，改變了人生，令家人得到更好生活，所以我想代表港隊報答這地方。當我為港隊主場比賽後，第一次感受到獲全場球迷支持的氣氛，街上也多了人認識我。我希望能幫助香港取得更高世界排名，讓香港足球獲得愈來愈多人關注」。

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