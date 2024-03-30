體壇快訊：傑志今訪晉峰爭登榜首

羅心怡斯國支線賽64強止步

WTT斯洛文尼亞支線賽昨日續演，港將羅心怡在女單資格賽次圈的「內訌戰」先以局數3：2險勝隊友蘇籽童，隨後再以直落3局輕取奧地利籍球手出線。她在64強面對克羅地亞籍老將，則以1：3告負。

港欖女隊15人賽大勝

Super XV（超級15人欖球賽）昨於京士柏運動場舉行，中國香港男、女子代表隊與各隊球員組成的蠻夷隊進行較量，備戰5、6月舉行的亞洲欖球錦標賽。港欖女隊在上半場已取得優勢下，以41：17大勝而回，男隊力戰下以29：35吞敗。。

國家隊三籃亞洲盃兩連捷

國際籃聯（FIBA）3×3亞洲盃昨假新加坡上演正賽，國家隊在女子A組首戰與中華台北隊鬥到加時下，以11：9險勝。國家隊隨後面對新加坡隊，有哈文茜獨得全場最高9分及6個籃板，以20：12再下一城，取得兩連勝。

希臘劍手質疑巴奧出線機制

巴黎奧運劍擊積分周期月底完結，6項根據世界排名取得奧運席位的劍手名單陸續出爐，女子佩劍世界排名第5的希臘隊劍手佐治雅杜，因個人排名不及第3名的隊友，故無緣以歐洲第一資格取得入場券。她在社交網撰文表示對失落奧運感失望，並質疑出線機制不合邏輯。