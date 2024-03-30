沙比證下季留藥廠 紅軍勢另覓新帥

執教利物浦將近9年的高普，在1月宣布將在今夏約滿後離任，外界盛傳今季帶領利華古遜未嘗一敗的紅軍名宿沙比阿朗素，將會方尋求替代的頭號目標。不過這名42歲西班牙籍少帥昨開腔道：「我已決定下季留在利華古遜，我認為這裏對年輕教練來說是合適的地方。」而他又表示這是他經國際賽期深思熟慮的決定，又形容麾下是他留隊的動力，「令我確信自己在這裏的工作仍未完結」。

利華今迎賀芬咸爭德甲八連勝

利華古遜現於德甲穩居榜首，領先力爭十二連霸的拜仁慕尼黑10分，有望打破對方壟斷之餘，更分別已殺入德國盃4強及歐霸8強，有力爭取三冠王。對於勁敵主帥有意留任，拜仁榮譽會長漢尼斯亦認為是意料之內，「我認為他會想留在利華古遜至少兩至三年，創造屬於他的成功故事，這比他此時選擇轉會重新出發要容易。」

藥廠將於今晚德甲第27輪迎戰賀芬咸，爭取聯賽八連捷；次席的拜仁則於明晨主場大戰排第4的多蒙特。