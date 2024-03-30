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體育

東拿利被揭今季初仍涉賭 英足總或「加波監」

【明報專訊】紐卡素中場辛度東拿利因效力AC米蘭時違規賭波，去年10月底被罰停賽10個月，但一波未平一波又起，英格蘭足總近日發聲明，再控告這名23歲意大利國腳今季加盟紐卡素後於去年8至10月仍有參與賭波，一旦罪成將面臨停賽加刑。

英格蘭足總稱經調查後，決定指控東拿利違反英足總條例E8條，在去年8月12日至10月12日期間曾50多次投注足球比賽，他下周五前可答辯。紐卡素在今晚英超主場對韋斯咸前發聲明確認，收到對東拿利行為不檢的指控，稱當事人將全面配合調查，球員繼續得到球會全力支持。

下周五前可答辯 獲紐卡素全力支持 車路士兩將鬥般尼成疑

東拿利今季以7000萬歐元（約6億港元）由AC米蘭轉投紐卡素，僅上陣12場後，去年10月被意大利足總判停賽10個月及接受8個月戒賭治療，今年8月27日才刑滿，肯定無緣6月歐國盃決賽周。賓福特前鋒艾雲東尼去年5月因違規賭波罪成，被英足總重罰停賽8個月，今年1月中才復出。如今英足總向東拿利追加指控，可能面臨相近刑期。不過《每日電訊報》認為，東拿利在英足總調查期間一直很合作，判罰有機會與目前停賽同期執行。

另外，車路士賽前傳左閘芝維爾及中場安素費南迪斯出戰國際賽時受傷，返回球會後未有參與操練，二人今晚對般尼均上陣成疑。

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