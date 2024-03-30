曼聯娛賓續爭歐戰資格 坦帥懶理下台傳聞 點名讚加拿祖高比文奴

賓福特vs.曼聯 now611／621台

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曼聯自費格遜在執教生涯最後一季領軍在英超封王後，已相隔逾10年未再於聯賽登頂，上季接掌「紅魔」的坦夏格，雖在執教首季領軍取季軍，但今季表現下滑，暫僅以28戰得47分排第6，與榜首的阿仙奴相差17分。即使早前在英足盃8強加時4：3力克利物浦殺入4強，但其帥位不穩的消息卻不絕於耳，其中英格蘭隊主帥修夫基更被視為頂替大熱。

笠臣：易帥傳聞令修夫基失焦

曼聯名宿白賴仁笠臣對此表示：「費格遜退休後，曼聯已換了很多次教練，這不是好現象，說實話我並不介意坦夏格下季續留任，始終重新建立成功是需要時間。」而他亦批評媒體不斷炒作修夫基的傳聞，令對方失焦，不論對曼聯或英軍都非好事。

軍情方面，未入選過去一期巴西隊大軍的曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯，據報在休戰期間自主加操冀爭取提升表現，惟料是役將續任後備，由阿歷真度加拿祖伙拍拉舒福特，支援中鋒海倫攻堅。而賽前坦帥亦懶理下台傳聞，強調自己只會專注在球賽上，並點名鼓勵加拿祖，「現在他於場上已可勝任左右兩翼位置，近期我嘗試把他放在右路，大家都見到他的適應速度很快，是一名很好的團隊球員」。

安東尼自主加操爭表現

馬天尼斯傷癒可披甲

此外，坦帥亦大讚早前首次代表英格蘭大國腳的中場新星高比文奴，「我為他感自豪，而且他是來自我們的青訓，這對曼聯來說是很正面的事」。他又透露養傷多時的中堅利辛度馬天尼斯是役將會返大軍候命，而左閘勞基梳爾則仍掛免戰牌，但期望對方可在季尾趕及復出。

至於暫列第5的熱刺，上輪慘吞富咸三蛋後，今晚將在主場面對護級分子盧頓爭返勝軌，賽前球隊領先隨後的曼聯6分，是役不容再失。

另外，榜首的阿仙奴明晚主場大戰季席的曼城，自去年8月聯賽開咧戰重創的「兵工廠」後衛祖利安添巴，早前傷癒並於近日開始隨一隊操練，料這名荷蘭國腳最快可望在此戰候命。

（英超消息）