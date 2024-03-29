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體育

東方征蒙古 下月戰亞冠 蔡芳裕轉角色任領隊 盼小將打出身價衝出香港

【明報專訊】應屆甲一聯賽總冠軍香港東方將於月底前往蒙古，備戰下月3日展開的國際籃聯（FIBA）亞冠聯賽。東方昨午在元朗公開操練，在球員時代曾4次出戰這賽事的蔡芳裕，今次轉換角色以領隊身分參與，期望年輕球員有機會挑戰更高舞台，打出身價繼而衝出香港。

在亞冠聯賽改制下，應屆甲一聯賽冠軍東方獲機會出戰下月3至7日，在蒙古烏蘭巴托舉行的亞冠聯賽東亞及東南亞區預賽，東方在首圈預賽被編入A組，3日先鬥馬來西亞聯賽冠軍森美蘭金群利金鹿，4日再對印尼聯賽冠軍嘉魯達萬隆，短休一日之後，將於6日與坐擁主場之利的蒙古聯賽亞軍比什雷爾特金屬碰頭。首圈預賽每組首名可直接躋身次圈，而小組第2及3名將再打一場附加賽，爭取餘下兩個晉級名額。東方在2月6日的甲一總決賽以場數3：1擊敗滿貫奪冠後，教練巴拿莫域透露球隊曾短暫放假約20日，直至本月初才復操。他坦承全隊未在最佳狀態，但仍希望逐步打出好表現，以爭取晉級為目標。

隔22年再戰亞冠 蔡：球員突破良機

東方領隊蔡芳裕在球員時代曾四度出戰亞冠，包括代表威立兩度殺入決賽，於1997年歷史性封王，翌年則以1分僅負北京奧神屈居亞軍。他轉投永倫後亦於2001年領軍殺入4強，翌年則小組賽止步。對於香港相隔22年再有球隊出戰亞冠，蔡芳裕直言是年輕球員尋求突破的良機，「出戰亞冠是我的籃球生涯轉捩點，這是比代表隊水平更高的賽事，我們寫下香港籃球最輝煌一頁，我亦打出好表現而獲外闖（加盟台灣達欣虎）機會。即使現在賽事改制，東方要先打資格賽，但香港球員也需要到亞洲更高舞台，嘗試突破自我，爭取海外球隊青睞，這是香港球員應有的夢想」。

借將葉耀邦吳松峻助拳

東方今次出戰亞冠，除簽入美籍新援艾臣道夫，亦有從南華及滿貫借來葉耀邦和吳松峻，更從青年軍提拔3名不足20歲的青年軍，蔡芳裕直言：「球隊希望年輕球員看到在香港打籃球是有希望和出路的，他們是香港籃球的未來」。

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