霍啟山證將提早與安達臣談續約

足總周年大會邀安帥分享

足總昨晚於九龍灣一間酒樓舉行周年大會，51名有表決權會員最終有33名會員代表出席。剛由烏茲別克帶領港足戰畢世界盃亞洲區外圍賽返港的安達臣，於會議中途到場，會後在霍啟山邀請下到台上分享，會上更播放了一段短片關於安達臣帶隊出戰杭州亞運及亞洲盃決賽周的相片及片段。

安達臣合約將於明年6月約滿，對於有前往烏茲別克球迷們賽後當面要求安達臣留隊，更稱要發起眾籌「幫出糧」，引起當事人開懷大笑。霍啟山被問及安達臣去留時稱「足總與球迷的心態一樣」，「主教練合約還有一年才到期，過去一般會在快約滿時才商討，但大家都看到他有好成績、認同這種風格，我們都希望他可繼續帶領港隊取得好成績，所以足總踏出第一步已和主教練傾緊這件事，會準備提前爭取續約，希望給到他真心的誠意，同時他可作為香港足球未來發展重要部分」。

此外，霍啟山有份成立的港超球會香港U23，今季為成立3年到期。問到來季會否續賽，他稱正聽取各持分者意見，經檢討後盼在完季前有定案。