李察利臣稱世盃後抑鬱欲輕生 藉心理治療走出陰霾

李察利臣在2022年世盃決賽周入3球，但巴西隊在8強互射12碼負克羅地亞隊出局。他接受巴西《ESPN》訪問時剖白，「這次世界盃原是我生涯高峰，但其實精神瀕臨極限。世盃後我隨即崩潰陷入抑鬱，想立即回家，經常網上搜尋關於死亡的內容，又告訴爸爸想放棄足球」。

他稱之後又跟經理人糾紛困擾，最終心理醫生拯救了他的生命，亦以自身例子提醒其他球員關注身心健康。李察利臣上季加盟熱刺表現備受批評，今季在新帥普斯迪高路帶領下回勇，各賽事上陣26場入11球。

車路士證新兵中場拉維亞提早收咧

水晶宮英籍門神莊士東緣盡歐國盃

另外，車路士宣布中場羅美奧拉維亞因大腿傷患康復緩慢，將會缺陣今季餘下賽事。這名20歲比利時國腳今季以5300萬鎊（約5.2億港元）由修咸頓來投，但受傷患困擾僅上陣1場，於去年12月主場對水晶宮僅32分鐘再次傷出；而水晶宮31歲英籍門將森莊士東，早前在英格蘭隊操練弄傷手肘提早退隊，近日接受手術預計將缺陣4個月，將提早收咧及無緣為「三獅軍團」出戰今夏歐洲國家盃。