廠兵今夏勢簽頂級前鋒 潛在獵物10人 東尼伊沙克奧森漢在列

阿仙奴在領隊阿迪達領軍下，近兩季返回英超勁旅行列，上季輸後勁被曼城後上封王，今季則與「藍月」和暫排次席的利物浦成鼎足之勢。英國《每日郵報》昨披露，阿仙奴的技術總監伊度已定下今夏收購1名頂級前鋒的計劃，理由是箭頭加比爾捷西斯今季受傷患困擾，夏維斯大多司職「假9」或任進攻中場，加比爾馬天尼利亦非中鋒之材。

據報伊度的前鋒腹稿人選多達10人（見表），其中熟悉英超的紐卡素的阿歷山大伊沙克及賓福特的艾雲東尼廣受注目，後者雖於去年違反英格蘭足總賭博條例被罰停賽8個月，但今年1月復出後在聯賽上陣10次斬獲4球，更獲英格蘭隊主帥修夫基召入隊，在剛過去的兩場國際友賽披甲，其中上仗主場打和比利時隊更博得12碼和操刀射入。

修夫基大讚東尼具前鋒霸氣

修夫基於對比利時賽前已稱讚東尼道：「他有時被低估了。他很有信心，那是一種霸氣，是所有頂級前鋒都具備的。他既可成為隊友傳球的目標，亦能連繫球隊，主射極刑的紀錄更絕對是巨大資產。」賓福特早已表明東尼今夏將離隊，而上月落實今夏簽入布魯日前鋒伊戈堤亞高勢成替補。伊度的目標還有拿玻里的域陀奧森漢和士砵亭鋒將基奧基尼斯，而後者除以22球領前葡超射手榜和已交出10個助攻外，各項賽事上陣39次獨取36球亦甚為亮麗。

迪布尼勢復出坐鎮曼城中場

阿仙奴下仗對手曼城方面，因鼠蹊受傷缺席1場英超和兩場國際賽的比利時國腳中場奇雲迪布尼，據報已可於英國時間周四與隊友一起練習，有望復出，但在國際賽觸傷腿筋的英格蘭隊右閘基爾獲友則傷勢反覆，下場上陣成謎。