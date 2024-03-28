三籃奧運外香港站今售票 賽會冀入座率達九成

黃耀建透露3×3巴黎奧運資格賽原定由以色列舉辦，惟以巴衝突導致當地棄辦，香港才得到機會，「我們在2022年向FIBA表達申辦意向，但當時由以色列取得主辦權。FIBA代表在去年11月的大師賽時，詢問我們能否接辦，我們只有不足半年時間籌備，幸好我們有舉辦3×3大師賽的經驗。這可能是香港三人籃球史上最接近奧運的一次，我們定會迎難而上，接受挑戰」。

黃耀建表示今次會繼續按國際標準佈置場地，包括籃球架、地板、天幕和看台等，並設有1000人以上的座位。為推動運動旅遊產業，大灣區、青島和西安將安排旅行團到港觀賞球賽，他透露會在球迷村設立正規3×3球場，部分時段會安排球證，讓球迷體驗香港街場「跟隊」文化。黃耀建直言過去兩屆香港大師賽的入座率約八成，他期望這次奧運資格賽入座率能達九成，又指「全場爆滿就更加開心」。

港女隊三籃亞洲盃旗開得勝

賽事門票以日票形式發售，票價分為港幣200、450及1200元三種，當中1200元套票將贈送紀念品。門票今早10時正起於快達票公開發售，由即日至4月1日更有快閃優惠，輸入優惠碼「3×3hkg」即可獲半價優惠。

另外，港籃女隊昨於3×3亞洲盃率先亮相，在李祉均轟入全場最高5分，加上唐曉蕾、馬丹鳳及陳偉萍皆有進帳下，終以14：10擊退印尼隊，取得預賽C組首勝。至於同組的印度隊在另一場以21：1大炒北馬里亞納群島隊。男子組方面，由楊睿騏、蔡龍德、楊瑞鴻及張國銓組成的港隊被編入預賽A組，今午2時15分先與中華台北隊碰頭，稍作休息並於晚上8時10分再與伊朗隊交手。