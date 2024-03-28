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體育

港足緣盡2026世盃 安達臣部署9至11月友賽備戰亞盃外

【明報專訊】香港足球代表隊前日凌晨在世界盃亞洲區外圍賽次圈，作客0：3不敵烏茲別克隊後，提早兩輪出局無緣晉級第3圈，球隊今午返港。主教練安達臣賽後稱球隊已盡全力，並透露正計劃9至11月約戰實力相若或更弱對手友賽，盼借此重拾球員信心，從而準備明年初的亞洲盃外圍賽。

港足上周四在旺角大球場0：2不敵烏茲別克，作客再負0：3；隨着伊朗隊作客1：0小勝土庫曼隊，與烏茲別克於世盃外次圈E組同樣4戰10分提早出線，港足4戰1分跌落榜尾，與土庫曼隊肯定無緣晉級第3圈。

安帥嘆陣容不整致表現回落

安達臣在賽後記者會說，球隊已竭盡全力，「烏茲別克實力很強，港隊和他們是有差距。首15分鐘我們有嘗試壓前，之後被對方控制戰局，但整體而言輸0：3不算太差」。港足全場僅一次攻門，為前鋒米高於下半場初段近射被接實，球隊近仗表現亦明顯較今年初亞洲盃決賽周時有回落，安達臣認為陣容不整是主因，「今場我們缺少多名主力，艾華頓、艾里奧、勞烈斯和梁諾恆等不同原因缺陣。如果之後想有好成績，陣容完整才有機會」。

港足餘下兩場分組賽，將於6月6日主場對伊朗隊及6月11日作客土庫曼隊爭分。之後將要準備明年3月起6場亞盃外第3圈，力爭晉身2027年在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃決賽周。安達臣透露已計劃在9至11月相約友賽，詳情之後再公布，「港隊過去10場都是對強隊，所以我希望找一些實力與港隊相若或更弱對手友賽，希望取勝來幫助球員重拾信心」。

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