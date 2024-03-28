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體育

格魯吉亞首闖歐國盃 互射12碼淘汰希臘 偕烏克蘭波蘭趕上尾班車

【明報專訊】歐洲國家盃外圍賽附加賽3場決賽昨晨分出勝負，當中格魯吉亞隊主場與希臘隊120分鐘互無紀錄，戰至互射12碼勝4：2，令這東歐小國史上首次晉身大賽決賽周，並聯同波蘭及烏克蘭隊取得最後3席，趕上6月歐國盃的尾班車。賽後格軍主力基華拉斯基利亞及名宿卡拿迪斯均稱是歷史的一天。

世界排名77位的格魯吉亞隊，上周先在歐國外附加賽C組4強2：0淘汰盧森堡隊，決賽續在主場出擊，面對2004年歐國盃盟主希臘隊雖受壓全場只得36%控球率，惟上仗停賽的拿玻里球星翼鋒基華拉斯基利亞，在上半場仍可令對方3名守將先後犯規領黃。雙方法定時間連同加時互無紀錄，格魯吉亞在互射12碼以4：2淘汰有兩人射失的希臘隊，隊史首闖歐國盃兼國際大賽決賽周，完場一刻立即有大批球迷衝入球場慶祝。戰至109分鐘勇戰傷出的基華拉斯基利亞賽後說：「也許賽前不少人都不相信我們可晉級，但球隊上下的努力值得取得這個結果，我們創造了歷史！」

格魯吉亞隊主教練為曾效力拜仁慕尼黑的法國隊名宿沙洛，他透露賽前有為互射12碼下苦功；至於曾效AC米蘭的格魯吉亞名宿、現為該國首都第比利斯市長的卡拿迪斯直言，這勝仗已列入史冊，「我們為此（決賽周）奮鬥了數十年，我為這班球員感到自豪」。

至於A組的波蘭隊在決賽作客威爾斯隊，同樣120分鐘互無紀錄，前者更全場11次攻門零中龍，但戰至互射12碼5射全中，加上門將施捷斯尼撲出丹尼爾占士第5輪的操刀，以5：4險勝加時尾段有一人領紅被逐的主隊，連續5屆晉身決賽周。

梅迪歷助烏克蘭反挫冰島

澤連斯基恭賀：國家光榮

B組的烏克蘭在上半場落後一球下，憑車路士翼鋒梅迪歷於84分鐘禁區頂起腳絕殺，在波蘭的中立場2：1反勝冰島隊。總統澤連斯基賽後在社交網發文恭賀，形容這勝仗是「烏克蘭的光榮」，「再次證明每當烏克蘭人面對困境，仍然不會放棄繼續奮戰，烏克蘭人必然得勝。有時當敵人試圖摧毀我們，我們每天都在證明烏克蘭人的能耐，現在如是，將來亦然。」

今屆歐國盃將於6月14日至7月14日在德國舉行，隨着東歐3國取得最後3席，24支決賽周球隊亦塵埃落定。格魯吉亞將於F組對土耳其、葡萄牙及捷克隊；波蘭在D組要惡鬥荷蘭、法國及奧地利隊；烏克蘭則在E組遇上比利時、斯洛伐克及羅馬尼亞隊。

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