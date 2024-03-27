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體育
2024年3月27日星期三
港足世盃外3球敗走烏國 屢輸反擊招敗 近4仗零入球
10人國足世盃外4：1大破新加坡 新帥伊雲高域領軍首捷
港隊公布七欖名單 房傑鋒首戰大球場盼證身價
港籃4男4女征新加坡戰3×3亞洲盃
一度落後30分 鷹隊絕地反勝塞爾特人
阿古路為獨立隊踢表演賽 上陣11分鐘脫骱傷出
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世界一二哥對決 特林普挫火箭 第6局打147球迷叫好 放話盼世界賽決賽再贏登頂
入座率續低企目測不足四成 主辦方稱滿意與否由觀眾判斷
馬連尼花滑世界賽首封王
體壇快訊：金牛今決選12人啦啦隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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