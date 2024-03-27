港隊公布七欖名單 房傑鋒首戰大球場盼證身價

今屆香港七欖預計是大球場的最後探戈，來屆將移師啟德體育園舉行，惟香港七欖因賽事改制，港隊未能以外卡參賽，只能角逐新增設的銀劍賽。香港男隊將鬥中國及日本隊，女隊則會跟中國及泰國隊碰頭。

港隊昨午在滙豐總行大廈公布大軍名單，男隊雖缺少正在養傷的主力丹馬克和拜恩，但12人名單中有隊長禾獲特傷癒歸隊，姚錦成、李卡度等亞運金牌功臣皆在陣，而占士梳亞和房傑鋒將首次參與香港七欖。女隊方面，16人名單由隊長高香慧、莊嘉欣及藍嘉敏等主力領銜出擊。

房傑鋒對首戰香港七欖既興奮又緊張，並稱在2017年轉做全職運動員前，已渴望於大球場作賽，「我想了很多年，今年終於有機會在大球場打，加上今年是最後一屆，好像特別有意義。初初打球時，學校帶我們到現場看七欖，見到成哥（姚錦成）令我更想在大球場打」。

「想讓人知道港隊華將還有我」

房傑鋒笑言今季在迪拜和烏拉圭兩站挑戰者系列賽打出好表現，或是獲得青睞，入選大名單的原因。早年被譽為「姚錦成接班人」的他期望能在主場球迷面前打出身價，「我知道香港七欖氣氛與其他比賽非常不同，應該會更亢奮和落力去打，希望讓香港觀眾看到我們都很厲害，也想讓人知道港隊華將不止（李）卡度同成哥」。