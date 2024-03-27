10人國足世盃外4：1大破新加坡 新帥伊雲高域領軍首捷

國足隊長張琳芃在上周作客被新加坡隊逼和2：2後，曾表示打算退出國家隊，不過這名34歲後衛日前收回言論。昨仗他續隨隊返主場再戰新加坡，惟被貶為後備，由高準翼頂替擔正鎮守防線。甫開賽便採取主動的國足，憑武磊於21分鐘單刀射入先開紀錄。惟不足一分鐘後，客軍新加坡隊由中場法里斯拉利頭槌頂入極速扳平，半場言和。

換邊後戰至65分鐘，國足由右閘高準翼博得12碼，費南多主射中鵠，亦是這名31歲巴西裔入籍兵的國際賽處子入球，助球隊再領先。及至79分鐘，國足中場李源一因粗野攔截被罰紅牌離場。踢少一人的國足反而憑兩次反擊機會，先由武磊在85分鐘個人梅開二度，再於90分鐘由韋世豪「埋齋」，終在主場以4：1擊敗新加坡，取得2024年首捷兼結束6場不勝頹勢，於C組以4戰得7分續居次。

韓國訪泰國凱旋 暫帥黃善洪開齋

同組的韓國隊昨由李在城、孫興慜及朴鎮燮各建一功，作客3：0輕取泰國隊，賽後4戰得10分保榜首，亦是暫代主帥黃善洪領軍首捷。

澳洲隊昨於I組作客5：0大勝黎巴嫩隊，賽後4戰全勝得12分提早出線第3圈。伊拉克隊亦作客5：0大破菲律賓隊，在F組4戰12分同告提前晉級。

另外，曾效力中超球隊山東泰山的韓國國腳孫準浩，去年因涉嫌受賄罪被刑事拘留，但據多間韓媒昨報道，這名31場中場已獲釋並已返韓。