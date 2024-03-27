港足世盃外3球敗走烏國 屢輸反擊招敗 近4仗零入球

港足昨在烏茲別克首都塔什干的國家體育場出戰，正選與上周四在旺角大球場負0：2一役有3個變動，由19歲入籍前鋒米高擔正，翼鋒潘沛軒與後衛李毅凱填補沒隨隊的艾華頓及艾里奧的位置；烏軍續有意甲卡利亞里前鋒蘇梅洛度夫攻堅，正選有兩個變動，上仗在旺角場入球的後衛阿舒爾馬托夫未列名單。

數十名港足球迷現場撐

此外，港足球迷組織「香港力量」成員恆仔向本報透露，昨仗約有30至40名香港球迷入場撐港足，在場內更獲烏茲別克足總安排翻譯協助溝通。

世界排名第154的港足，作客面對排名高88名的烏茲別克，戰至20分鐘失守，中場陳俊樂在中圈控失球被打反擊，法茲盧拉耶夫快放右路傳中，蘇梅洛度夫入楔用右腳鏟射入網，連續兩仗攻破港足大門。港足落後一球續被強攻，蘇梅洛度夫於29分鐘接應馬沙里波夫妙傳單刀，中堅周緣德趕及從後攔截破壞攻門；36分鐘，是役表現活躍的法茲盧拉耶夫擺脫胡晉銘下禁區起腳僅高出。

林樂勤後備登場演處子戰

港足半場落後0：1，未有攻門。烏茲別克下半場換走隊長兼主力蘇梅洛度夫，港足門將葉鴻輝在換邊後兩分鐘曾飛身托出阿里庫洛夫右路的半傳半射，之後角球再用腳擋出對方攻門。港足於57分鐘才由米高的近射取得是役首次攻門。61分鐘，港足主教練安達臣以前鋒安永佳入替中場陳肇鈞，但兩分鐘後再失球，被埃爾基諾夫在右路左腳切射世界波，射破葉鴻輝的十指關。港足面對主隊頻頻兩翼側擊傳中，於70分鐘再輸快速反擊，被烏魯諾夫突破越位單刀破網。

港足77分鐘作3個換人調動，當中換入補選的林樂勤首為大港腳上陣，最終未能「破蛋」下以0：3告負，在世盃外亞洲區次圈E組4戰1和3負得1分，烏茲別克則4戰得10分。