體壇快訊：金牛今決選12人啦啦隊

【明報專訊】香港金牛籃球隊早前公開招募啦啦隊成員，最終獲來自兩岸三地、超過100人報名參加，經過工作小組的評估及篩選後，最終30名參加者今午1時半起於荃新天地參加終極甄選賽，球隊屆時將會選出12人成為「BULLS GIRLS」。評審除了球會市場部總監周崇偉，還有港澳著名KOL霍哥、大馬人氣女神Miko、台灣啦啦隊女神Dora等。
施維雅達邁賽第3圈止步
邁阿密網球大師賽昨演女單第3圈，波蘭籍「世一」施維雅達意外以直落兩盤不敵俄籍球手阿歷山杜娃出局；而世界排名第3的美籍星將嘉奧芙昨亦以盤數1：2不敵法籍好手嘉西雅無緣16強。男單方面，西班牙籍世界二哥卡路士艾卡拉斯直落兩盤淘汰法籍老將蒙菲斯。
龍隊協興甲一排球稱王封后
香港甲一組排球聯賽日前於荃灣體育館煞科，其中龍隊於男子組總決賽以直落3局25：15、26：24、25：21擊敗仁濟，蟬聯冠軍。女子組方面，協興於總決賽同以直落3局25：16、25：12、25：20力克Victory封后。兩支冠軍隊亦落實明年將代表香港出戰亞洲排球俱樂部錦標賽。
戴利跳水世盃柏林站奪兩金
28歲英國隊「跳水王子」戴利日前於跳水世界盃柏林站，先於男女混合團體賽力壓德國及意大利隊奪金，後於男子雙人10米台伙拍諾亞威廉斯封王，個人包辦兩金。英國隊在今站取3金1銀1銅，在獎牌榜僅次取4金的國家隊，後者今站由陳藝文及全紅嬋分別於個人3米板及10米台封后，以及由王宗源與練俊傑在男子個人3米板及10米台稱王。