世界一二哥對決 特林普挫火箭 第6局打147球迷叫好 放話盼世界賽決賽再贏登頂

周日在江西上饒贏得世界公開賽冠軍的特林普，昨仗開賽連取兩局佔先。然而奧蘇利雲不甘示弱，及後兩局分別打出單棒「破百」 127度及99度，追平局數2：2。不過，特林普在中場休息後氣勢如虹，一口氣連贏3局，其中第6局更打出此賽事首個「147」，讓全場球迷拍案叫絕，並以局數5：2 勝出此巔峰對決。

繼傅家俊前年後再締147

特林普稱在港留紀錄感高興

特林普成為繼前年傅家俊在香港世界桌球大師賽後，另一名在香港留下「147」紀錄的球手。他賽後說：「在該局尾段，我感受到在座觀眾都希望我做到（147），能達成此壯舉總是令人高興，特別是在香港，讓球迷見證這罕有的畫面。」

特林普與奧蘇利雲下月初將轉戰在英國曼徹斯特舉行的巡迴錦標賽，前者若在該賽事揚威，即可取代對方登上一哥寶座。特林普向奧蘇放話，希望兩人在下月世界賽決賽再碰頭，「這季即使我表現多好，Ronnie（奧蘇利雲）排名還是在我之上。若在世界賽分出高下，奠定世一地位，這看來很美好」。

傅家俊挫里素斯基為世界賽熱身

至於主場出戰的「神奇小子」傅家俊，昨午首局打出單棒114度下，以局數5：2擊敗世界排名第18的里素斯基。他表示此仗將是他下月底出戰世界賽外圍賽前的最後熱身，「只要到時發揮如這仗水準，便已經滿意」。近年受視網膜退化影響的他，稱眼睛近期狀態尚可接受，「當然不可能跟10年前相比，但已夠用，唯有好好保護眼睛」。

此外，世界排名第12名的英籍球手基倫威爾遜，昨頂替因身體狀况退賽的威廉斯鬥國手斯佳輝，以局數5：3勝出。對於連續兩日臨危受命出戰，他直言不介意，「我每時每刻都想打波。去（前）年排名僅差1位錯過出戰香港世界桌球大師賽，讓我很失望，這次獲邀後毫不猶豫答應來港」。